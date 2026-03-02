Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Pakistán despliega tropas e impone toque de queda tras protestas mortales por ataques a Irán

Al menos 12 personas murieron y otras 80 resultaron heridas durante protestas el domingo

2 de marzo de 2026 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Musulmanes chiíes asisten a una oración por manifestantes muertos en choques con fuerzas de seguridad durante una marcha para condenar el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en Karachi, Pakistán, el domingo 1 de marzo de 2026. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ISLAMABAD - Las autoridades de Pakistán desplegaron tropas e impusieron un toque de queda de tres días antes del amanecer del lunes en las ciudades norteñas de Gilgit y Skardu, después que varias personas murieran y decenas resultaran heridas en protestas violentas por la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques de Estados Unidos e Israel, informaron autoridades.

RELACIONADAS

Miles de manifestantes chiíes atacaron el domingo las oficinas del Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas ( UNMOGIP, por sus siglas en inglés), que supervisa el alto el fuego a lo largo de la disputada región himalaya de Cachemira, y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la ciudad de Skardu.

Los manifestantes también incendiaron una comisaría y dañaron una escuela y las oficinas de una organización benéfica local en Gilgit, según funcionarios. Al menos 12 personas murieron y otras 80 resultaron heridas, informó la policía en la región de Gilgit-Baltistán.

Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa)Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan una carretera dañada tras el impacto de un misil lanzado desde Irán en Jerusalén, el domingo 1 de marzo de 2026.(AP Photo/Mahmoud Illean)Leah Guttmann sostiene a su hijo, Teddy, mientras otras personas se refugian en un aparcamiento subterráneo mientras las sirenas antiaéreas advierten de la llegada de misiles lanzados por Irán hacia Tel Aviv, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
1 / 12 | Imágenes de Israel tras represalia iraní por ataque conjunto con Estados Unidos. Hombres judíos ultraortodoxos miran mientras las fuerzas de seguridad israelíes operan en el lugar donde varias personas murieron en un ataque con misiles iraníes en Beit Shemesh, Israel, el domingo 1 de marzo de 2026. (AP Photo/Leo Correa) - Leo Correa

El portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, dijo el lunes que los manifestantes se tornaron violentos cerca de la Estación de Campo del UNMOGIP, que fue vandalizada.

“La seguridad y la protección del personal y de las instalaciones de la ONU en toda la región siguen siendo nuestra máxima prioridad, y continuamos vigilando de cerca la situación”, afirmó Dujarric.

Por su parte, Shabir Mir, portavoz del gobierno de Gilgit-Baltistán, señaló el lunes que la situación estaba bajo control y que el toque de queda se mantendrá hasta el miércoles. El jefe de policía, Akbar Nasir Khan, instó a la población a permanecer en sus casas debido al “deterioro de las condiciones de ley y orden”.

Manifestantes en la ciudad portuaria sureña de Karachi, en Pakistán, irrumpieron el domingo en el consulado de Estados Unidos, rompieron ventanas e intentaron incendiar el edificio. La policía respondió con porras, gas lacrimógeno y disparos, lo que dejó 10 muertos y más de 50 heridos.

Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Un grupo de manifestantes ondea banderas iraníes en apoyo al gobierno y en contra de los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán.
1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH

Otra persona también murió en enfrentamientos en Islamabad durante un intento de marcha de la minoría chií de Pakistán hacia la embajada de Estados Unidos. Protestaban en apoyo a Irán, que es mayoritariamente chií.

El lunes, la misión diplomática de Estados Unidos en Pakistán señaló que su consulado en la ciudad noroccidental de Peshawar cerrará temporalmente, y que la embajada en Islamabad continuará proporcionando todos los servicios consulares rutinarios y de emergencia para ciudadanos estadounidenses.

En una publicación en X, la embajada explicó que, debido a las continuas interrupciones y desvíos de tráfico alrededor de los consulados de Estados Unidos en Karachi y Lahore, ambas oficinas han cancelado todas las citas para visas de Estados Unidos y los Servicios a Ciudadanos Estadounidenses programadas para el martes.

Agregó que las operaciones consulares normales se reanudarán en Islamabad el martes.

Las autoridades paquistaníes reforzaron la seguridad en las misiones diplomáticas de Estados Unidos en todo el país, incluso alrededor del edificio del consulado estadounidense en Peshawar, para evitar más violencia.

También el lunes, la Bolsa de Pakistán se desplomó: el índice de referencia KSE-100 cayó casi un 10% en medio del aumento de las tensiones geopolíticas tras los ataques contra Irán. Los inversionistas se deshicieron de acciones en todos los sectores, y analistas señalaron que el incremento de la incertidumbre fue el principal factor detrás de la fuerte caída.

La indignación ha ido en aumento en Pakistán, particularmente entre miembros de la minoría chií, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán que mataron a Jamenei y a otros altos funcionarios. Aunque los chiíes son una minoría a nivel nacional, constituyen una mayoría en algunos distritos del norte y en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán.

Los disturbios del domingo se produjeron en medio de los continuos combates transfronterizos entre Pakistán y Afganistán, que comenzaron el jueves luego que Afganistán lanzara ataques en represalia por los bombardeos aéreos paquistaníes del domingo anterior. Desde entonces, Pakistán ha llevado a cabo varias operaciones a lo largo de la frontera.

PakistánIránIsrael
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
