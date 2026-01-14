Opinión
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Parte del personal de la base de Estados Unidos en Catar recibe orden de marcharse

Ocurre luego de que Washington amenazara con intervenir en Irán, donde se desatan manifestaciones contra el régimen

14 de enero de 2026 - 10:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Base estadounidense de Al Udeid, en Catar. (Suministrada)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Se ha aconsejado a parte del personal de una base militar estadounidense clave en Catar que evacúe el miércoles por la noche, según ha informado un funcionario estadounidense. La decisión se produjo cuando un alto funcionario en Irán trajo a colación un ataque iraní anterior allí.

RELACIONADAS

El funcionario, que habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato para discutir planes delicados, describió el traslado de la base aérea de Al Udeid como una medida de precaución. El funcionario no quiso entrar en más detalles sobre el traslado, incluyendo si la evacuación era opcional u obligatoria, si afectaba a tropas o a personal civil, o el número de personas a las que se aconsejó marcharse, citando la necesidad de seguridad operativa.

En respuesta, Catar dijo el miércoles que tales medidas se estaban “adoptando en respuesta a las actuales tensiones regionales”.

La base militar de Estados Unidos en Catar fue establecida luego de un acuerdo entre ambos gobiernos después de la operación Tormenta del Desierto de 1991.Con el nombre de Al Udeid, la base en Catar fue construida en 1996, y el ejército de Estados Unidos movió sus operaciones allí en el 2003, poco después de la invasión a Irak. (Archivos Nacionales de Estados Unidos / Librería del Congreso)La base Al Udeid en Catar fue el objetivo de al menos diez misiles lanzados por Irán, después de que Estados Unidos bombardeara tres instalaciones nucleares iraníes. Catar aseguró que logró interceptar los misiles y no se reportaron víctimas.
1 / 13 | Blanco de Irán y eje estratégico de Estados Unidos: así es Al Udeid, la base militar en Catar. La base militar de Estados Unidos en Catar fue establecida luego de un acuerdo entre ambos gobiernos después de la operación Tormenta del Desierto de 1991. - Suministrada

“La OMI reafirma que el Estado de Catar sigue aplicando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad, incluidas las acciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas e instalaciones militares”, dijo la oficina de medios de Catar en un post en X.

Se produce mientras continúan las protestas antigubernamentales en el cercano Irán y el presidente Donald Trump ha dicho que está dispuesto a llevar a cabo operaciones militares en el país si el Gobierno sigue tomando represalias contra los manifestantes.

La base, que alberga a miles de militares estadounidenses, fue blanco de Irán en junio en represalia por los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares.

Ali Shamkhani, asesor del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, escribió en la plataforma social X “el presidente de #EEUU, que habla repetidamente de la inútil agresión contra las instalaciones nucleares de #Irán, haría bien en mencionar también la destrucción de la base estadounidense de #Al-Udeid por misiles iraníes.”

“Sin duda ayudaría a crear una comprensión real de la voluntad y la capacidad de Irán para responder a cualquier agresión”, añadió.

Funcionarios iraníes y qataríes habían hablado el martes en medio de la mortal represión en Irán y las crecientes amenazas de Estados Unidos de intervenir si no se libera a los manifestantes.

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, mantuvo una llamada telefónica con el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro de Catar.

En una declaración sobre X, Al Thani afirmó que “reafirmaba el respaldo del Estado de Catar a todos los esfuerzos de desescalada, así como a las soluciones pacíficas para mejorar la seguridad y la estabilidad en la región”.

La decisión de Irán en junio de tomar represalias contra los ataques estadounidenses apuntando a la extensa instalación desértica a las afueras de Doha creó una rara tensión entre los dos vecinos marítimos, y los funcionarios qataríes dijeron que les pilló por sorpresa.

Ningún miembro del personal estadounidense o qatarí resultó herido, dijo el Mando Central del ejército estadounidense, señalando que las dos fuerzas trabajaron juntas para defender la base. Un militar qatarí dijo que uno de los 19 misiles disparados por Irán no fue interceptado e impactó en la base, pero el presidente republicano de Estados Unidos dijo en un mensaje en las redes sociales en ese momento que “apenas hubo daños”.

