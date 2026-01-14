Parte del personal de la base de Estados Unidos en Catar recibe orden de marcharse

Se ha aconsejado a parte del personal de una base militar estadounidense clave en Catar que evacúe el miércoles por la noche, según ha informado un funcionario estadounidense. La decisión se produjo cuando un alto funcionario en Irán trajo a colación un ataque iraní anterior allí.

El funcionario, que habló con The Associated Press el miércoles bajo condición de anonimato para discutir planes delicados, describió el traslado de la base aérea de Al Udeid como una medida de precaución. El funcionario no quiso entrar en más detalles sobre el traslado, incluyendo si la evacuación era opcional u obligatoria, si afectaba a tropas o a personal civil, o el número de personas a las que se aconsejó marcharse, citando la necesidad de seguridad operativa.

En respuesta, Catar dijo el miércoles que tales medidas se estaban “adoptando en respuesta a las actuales tensiones regionales”.

“La OMI reafirma que el Estado de Catar sigue aplicando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad y la protección de sus ciudadanos y residentes como máxima prioridad, incluidas las acciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas e instalaciones militares”, dijo la oficina de medios de Catar en un post en X.

Se produce mientras continúan las protestas antigubernamentales en el cercano Irán y el presidente Donald Trump ha dicho que está dispuesto a llevar a cabo operaciones militares en el país si el Gobierno sigue tomando represalias contra los manifestantes.

La base, que alberga a miles de militares estadounidenses, fue blanco de Irán en junio en represalia por los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares.

Ali Shamkhani, asesor del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, escribió en la plataforma social X “el presidente de #EEUU, que habla repetidamente de la inútil agresión contra las instalaciones nucleares de #Irán, haría bien en mencionar también la destrucción de la base estadounidense de #Al-Udeid por misiles iraníes.”

“Sin duda ayudaría a crear una comprensión real de la voluntad y la capacidad de Irán para responder a cualquier agresión”, añadió.

Funcionarios iraníes y qataríes habían hablado el martes en medio de la mortal represión en Irán y las crecientes amenazas de Estados Unidos de intervenir si no se libera a los manifestantes.

Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, mantuvo una llamada telefónica con el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, primer ministro de Catar.

En una declaración sobre X, Al Thani afirmó que “reafirmaba el respaldo del Estado de Catar a todos los esfuerzos de desescalada, así como a las soluciones pacíficas para mejorar la seguridad y la estabilidad en la región”.

La decisión de Irán en junio de tomar represalias contra los ataques estadounidenses apuntando a la extensa instalación desértica a las afueras de Doha creó una rara tensión entre los dos vecinos marítimos, y los funcionarios qataríes dijeron que les pilló por sorpresa.

