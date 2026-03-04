Pete Hegseth afirma que un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dice que un torpedo de un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní.

En una sesión informativa del Pentágono el miércoles, Hegseth dijo que el ataque del martes por la noche contra un buque de guerra iraní fue el primero de este tipo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial.

El anuncio se dio en momentos en que Israel y Estados Unidos intensificaron el miércoles sus bombardeos contra las fuerzas de seguridad iraníes y otros símbolos de poder, mientras Teherán prometía destruir por completo la infraestructura militar y económica de Oriente Próximo, todo un indicio de que la guerra no está ni mucho menos acabada y corre el riesgo de extenderse aún más.

Además de atacar Teherán en el quinto día del conflicto, Israel golpeó en Líbano al grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, mientras que Irán disparó contra Bahréin, Kuwait e Israel. En la espiral del conflicto, el Ministerio de Defensa turco declaró que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en el espacio aéreo de Turquía. Y un buque de guerra iraní se hundió frente a la costa de Sri Lanka, aunque no quedó claro de inmediato qué ocurrió.

El ritmo de los ataques sobre Irán fue tan intenso que la televisión estatal anunció que se pospondría la ceremonia de duelo por el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en el conflicto. Mientras los cazas rugían sobre sus cabezas, los habitantes de Teherán se preguntaban si debían huir y cómo.

La guerra ha matado a más de 1,000 personas en Irán y a docenas en Líbano, al tiempo que ha interrumpido el suministro mundial de petróleo y gas, ha paralizado el transporte marítimo internacional y ha dejado varados a cientos de miles de viajeros en Medio Oriente.

