El primer ministro canadiense califica la guerra de Irán de ejemplo extremo de ruptura del orden mundial

1 / 17 Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar estos países por "graves riesgos"

El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel.

The Associated Press