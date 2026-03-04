El primer ministro canadiense califica la guerra de Irán de ejemplo extremo de ruptura del orden mundial
Mark Carney lamentó que los países actúan cada vez más “sin respetar las normas y leyes internacionales”
4 de marzo de 2026 - 9:23 AM
El primer ministro canadiense, Mark Carney, lamentó el miércoles que la guerra de Irán sea un ejemplo extremo de la ruptura del orden mundial, en el que los países actúan cada vez más sin respetar las normas y leyes internacionales.
Carney habló en el Lowy Institute, un centro de estudios sobre política internacional con sede en Sídney, durante la etapa australiana de una visita a tres países centrada en el comercio que comenzó en la India. El jueves se dirigirá al Parlamento australiano antes de volar a Japón el viernes.
“Desde el punto de vista geoestratégico, las hegemonías actúan cada vez más sin restricciones ni respeto por las normas o leyes internacionales, mientras otros soportan las consecuencias. Ahora los extremos de esta alteración se están reproduciendo en tiempo real en Oriente Próximo”, afirmó Carney.
Carney se basó en los temas que expuso en el Foro Económico Mundial celebrado en enero en Davos (Suiza), en un discurso que suscitó una gran atención. Sostuvo que el orden mundial estaba sufriendo una ruptura y que se estaban borrando las antiguas normas del orden basado en reglas.
Canadá apoyó los esfuerzos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y amenace la paz y la seguridad internacionales, declaró Carney.
“Asumimos activamente el mundo tal como es, no esperamos pasivamente un mundo que deseamos. Pero también adoptamos esta postura con cierto pesar porque el conflicto actual es otro ejemplo del fracaso del orden internacional”, afirmó.
A pesar de décadas de esfuerzos de la ONU, “la amenaza nuclear de Irán persiste y ahora Estados Unidos e Israel han actuado sin contar con la ONU ni consultar con sus aliados, incluido Canadá”, añadió.
Si los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel contra Irán infringieron el derecho internacional es “algo que deben juzgar otros”, dijo.
-----
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
