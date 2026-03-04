Israel e Irán intensifican los ataques aéreos en el quinto día de la guerra

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - Estados Unidos e Israel golpearon el miércoles la capital de Irán y otras ciudades en múltiples ataques aéreos al inicio de su quinto día de guerra. Israel puso la mira en el liderazgo iraní y las fuerzas de seguridad, mientras que la República Islámica respondió con salvas de misiles y ataques con drones contra Israel y en toda la región.

Los residentes de Teherán se despertaron al amanecer con el sonido de explosiones y la televisión estatal iraní mostró las ruinas de un edificio en el centro de la capital. La ciudad seminario chií de Qom y otras ciudades fueron atacadas.

Los que permanecían en Teherán miraban nerviosos al cielo mientras los aviones de combate rugían por encima. Un hombre que dirige una tienda de ropa dijo que no sabía qué hacer.

“Si me voy de la ciudad, ¿cómo se supone que voy a ganar dinero y sobrevivir?”, dijo el hombre, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Solo espero que los árabes no se involucren. Si lo hacen, sus misiles no serán tan precisos como estos”.

El ejército israelí dijo que uno de sus cazas furtivos F-35 derribó el miércoles sobre Teherán un caza YAK-130 tripulado de la Fuerza Aérea iraní. También indicó que sus defensas antiaéreas se habían activado para interceptar misiles iraníes dirigidos contra objetivos en todo el país, y se oyeron explosiones en varios lugares de Jerusalén.

En Sri Lanka, un alto funcionario dijo que 32 personas habían sido rescatadas de un buque militar iraní que se hundía frente a la costa sur de Sri Lanka y estaban ingresadas en un hospital.

El doctor Anil Jasinghe, un alto funcionario del Ministerio de Salud, dice que una de ellas estaba en estado crítico, siete recibían tratamiento de emergencia y otras eran atendidas por lesiones menores.

El ministro de Relaciones Exteriores, Vijitha Herath, dijo al Parlamento que la Marina de Sri Lanka recibió información de que el buque Iris Dena, con 180 personas a bordo, estaba en apuros, y que la nación insular envió barcos y aviones de la fuerza aérea en una misión de rescate.

No hubo detalles inmediatos sobre cómo resultaron heridos los marineros y cómo fue dañado el buque.

Embajadas de Estados Unidos y el petróleo como objetivos

Después de que Irán paralizara el paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que se envía cerca de una quinta parte del petróleo mundial, los precios del crudo Brent subieron a 84 dólares por barril, más de un 15% desde el inicio del conflicto y en su nivel más alto desde julio de 2024. Los mercados bursátiles mundiales han sido golpeados por las preocupaciones de que el aumento de los precios del petróleo pueda frenar la economía mundial y mermar las ganancias corporativas.

La embajada estadounidense en Arabia Saudí y el consulado de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos fueron atacados con drones el martes, y el Departamento de Estado de Estados Unidos informó el miércoles que había autorizado al personal gubernamental no esencial a evacuar Arabia Saudí.

El almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Oriente Medio, dijo que Irán ha lanzado hasta ahora más de 500 misiles balísticos y 2,000 drones. Describió los ataques estadounidenses en las primeras horas de la campaña como “casi el doble de la escala” de los ataques iniciales durante la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003.

“Hemos atacado casi 2,000 objetivos, con más de 2,000 municiones. Hemos degradado gravemente las defensas aéreas de Irán y destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones de Irán”, dijo Cooper en un mensaje pregrabado compartido en línea el miércoles.

Para el quinto día de una guerra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría durar un mes o más, casi 800 personas han muerto en Irán, entre ellas algunas que, según Trump, había considerado como posibles futuros líderes del país.

Ambos bandos siguen atacando sin descanso

Por la mañana sonaron sirenas antiaéreas en todo el reino insular de Bahrein, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, y el Ministerio de Defensa de Qatar afirmó que Irán lanzó dos misiles balísticos contra el país. Uno impactó en la base qatarí de Al-Udeid, pero no causó víctimas.

También se registraron varios ataques en Líbano, donde Israel dijo que está respondiendo a milicianos de Hezbollah después de que el grupo respaldado por Irán disparara contra Israel. Los medios estatales libaneses informaron que al menos cinco personas murieron en un ataque israelí que alcanzó un complejo residencial en la ciudad de Baalbeck. Más de 50 personas han muerto en Líbano y más de 300 han resultado heridas, según el Ministerio de Salud.

Además de Hezbollah, grupos armados vinculados a Irán en Irak han estado lanzando ataques, y Saraya Awliya al-Dam se atribuyó la responsabilidad de un ataque con dron el miércoles contra Jordania. La milicia chií es uno de los grupos que operan en Irak, y se atribuyó la responsabilidad de ataques en los últimos días contra objetivos estadounidenses en Bagdad y la ciudad iraquí septentrional de Irbil.

Kuwait derrumba por error tres aviones de Estados Unidos El derribo ocurre durante el conflicto en Oriente Medio, iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Irán ha disparado salvas regulares de misiles y drones contra Israel, aunque la mayor parte del fuego entrante ha sido interceptado. Once personas en Israel han muerto desde que comenzó el conflicto.

La escalada de la guerra planteó interrogantes sobre cuándo y cómo terminaría.

El gobierno de Trump ha planteado diversos objetivos, entre ellos destruir las capacidades de misiles de Irán, aniquilar su Marina, impedir que obtenga un arma nuclear y garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos armados aliados.

Israel intensifica los ataques a las fuerzas de seguridad y el liderazgo iraní

Aunque los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, altos funcionarios del gobierno han dicho desde entonces que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump pareció restar importancia el martes a las posibilidades de que la guerra ponga fin al gobierno teocrático de Irán, al afirmar que “alguien desde dentro” del régimen iraní podría ser la mejor opción para asumir el poder una vez concluya la campaña de Estados Unidos e Israel.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo el miércoles en X que quienquiera que Irán elija como próximo líder supremo del país, será “un objetivo para su eliminación”.

El ejército israelí también dijo que atacó edificios en Teherán asociados con el Basij, una división voluntaria de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán que se encargó de la sangrienta represión contra los manifestantes en enero que dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos en el país.

El jefe del poder judicial de Irán, Gholam Hosseini Mohseni Ejehei, amenazó el miércoles a cualquiera que apoye la campaña de Estados Unidos e Israel.

“Aquellos que digan o hagan cualquier cosa en línea con la voluntad de Estados Unidos y el régimen sionista están del lado del enemigo y deben ser tratados con principios revolucionarios e islámicos y de acuerdo con el tiempo de guerra”, dijo en la televisión estatal iraní.

Los líderes iraníes trabajan para reemplazar con rapidez a Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Entre quienes son considerados como posibles candidatos está Mojtaba Jamenei, un hijo del difunto ayatolá.

El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, dijo que el ejército israelí atacó el martes un edificio en la ciudad iraní de Qom donde se esperaba que clérigos se reunieran para debatir la selección de un nuevo líder supremo. Indicó que el ejército aún evaluaba si alguien había sido alcanzado.

Las agencias de noticias semioficiales Fars y Tasnim, ambas consideradas cercanas a la Guardia Revolucionaria, vincularon el edificio con la Asamblea de Expertos de Irán y dijeron el miércoles que no había ninguna reunión en curso allí en el momento del ataque. Fars dijo que la asamblea se estaba reuniendo de forma remota, sin dar más detalles.

Cientos de personas han muerto, incluidos niños

Los ataques de Estados Unidos e Israel han matado al menos a 787 personas en Irán, según la Sociedad de la Media Luna Roja.

Kuwait, que previamente había reportado una sola muerte, informó el miércoles que una niña de 11 años murió por metralla caída mientras las fuerzas kuwaitíes interceptaban “objetivos aéreos hostiles”. Además, tres personas murieron en Emiratos Árabes Unidos y una en Bahrein.

Seis soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos murieron el domingo por un ataque con dron contra un centro de mando en el puerto de Shuaiba, Kuwait.

