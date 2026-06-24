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Polémica por el pato Merlín: varios buscan registrar el nombre de la mascota viral del Mundial

Carla Gómez busca proteger la imagen de su ave luego de que se convirtiera en un símbolo en México

24 de junio de 2026 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum posa con el Pato Merlín. (Marco Ugarte)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El registro del nombre del popular pato Merlín, que se convirtió en una celebridad emplumada en México tras aparecer con una camiseta de la selección nacional en una celebración del Mundial, desató el martes una polémica tras confirmarse que al menos dos personas solicitaron, antes que la dueña del ave, los derechos sobre el nombre para su uso comercial exclusivo.

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La existencia de las diferentes solicitudes se dio a conocer un día después de que la dueña del pato, Carla Gómez, una vendedora ambulante de 48 años, anunciara que había presentado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) una solicitud para registrar la imagen y el nombre de Merlín, de 2 años, que suele acompañarla a ella y a su hijo cuando salen por el centro de la Ciudad de México a vender agua y refrescos.

El IMPI informó el martes por la noche en un comunicado de que ha recibido solicitudes de registro de marca relacionadas con el pato Merlín “que se encuentran en el proceso previsto en la normativa”, y añadió que, una vez concluida la evaluación, se emitirá una resolución, aunque no ofreció más detalles.

Merlín, el animal que se convirtió en la mascota mexicana de este Mundial, no respondió a las preguntas; lo hizo su dueña, Carla Gómez.El pato Merlín entró caminando por delante de la presidenta Caludia Sheinbaum con su camiseta verde de la selección mexicana de fútbol y una bufanda de la FIFA.El pato mantiene un vínculo especialmente estrecho con Cristian, para quien originalmente fue un regalo.
1 / 11 | Con camiseta y bufanda: así llegó el pato Merlín a conferencia de Claudia Sheinbaum. Merlín, el animal que se convirtió en la mascota mexicana de este Mundial, no respondió a las preguntas; lo hizo su dueña, Carla Gómez. - Marco Ugarte

Los medios locales informaron de que en el IMPI, organismo encargado de proteger legalmente las creaciones, las innovaciones y los signos distintivos en México, se han presentado recientemente otras dos solicitudes de registro de la propiedad del nombre de esta ave, además de la presentada por Gómez.

Gómez acudió el lunes, acompañada de Merlín y sus dos hijos, de 22 y 14 años, a la habitual rueda de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se comprometió a ayudarla a registrar la marca del pato que se ha hecho viral en las redes sociales y que fue nombrado por la FIFA embajador oficial del Mundial.

“Hoy hemos traído a la familia que tiene como mascota al pato Merlín, porque ha sido un símbolo del Mundial, de lo que representan las familias mexicanas, de lo que somos las familias mexicanas, y eso está por encima de cualquier otra cosa y es lo que el mundo está viendo hoy de México”, afirmó Sheinbaum al ofrecer ayuda a la madre soltera y a sus hijos.

Gómez admitió sentirse emocionada al ver cómo Merlín se ganó el corazón de los aficionados al Mundial.

Mientras la fiebre del Mundial se apodera de la Ciudad de México, uno de los grandes favoritos de la afición del torneo no es ni un jugador, ni un entrenador, ni la mascota oficial.Junto al pato Merlín, en el panteón de aquellos que se ganan el corazón de todos, se encuentra Osito.Aquí se le ve cruzando una calle mexicana ataviado con la camisa de la selección.
1 / 10 | Primero Merlín y ahora Osito: mascotas que han conquistado corazones en México durante el Mundial. Mientras la fiebre del Mundial se apodera de la Ciudad de México, uno de los grandes favoritos de la afición del torneo no es ni un jugador, ni un entrenador, ni la mascota oficial. - Marco Ugarte

“Ha sido lo mejor que nos ha pasado en esta vida”, dijo la vendedora, quien aseguró que decidió acudir al IMPI para evitar que se utilizara la imagen de su mascota sin que ella percibiera derechos de autor.

Merlín saltó a la fama tras el partido inaugural del torneo, celebrado el 11 de junio en Ciudad de México, en el que el coanfitrión se impuso por 2-0 a Sudáfrica.

Las imágenes del pato, vestido con la camiseta verde de la selección mexicana y caminando detrás del carrito en el que su dueña llevaba las botellas de agua, mientras miles de aficionados celebraban en las calles de la capital, se hicieron virales en las redes sociales. El pato se convirtió así en la mascota no oficial del Mundial.

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Breaking NewsMéxicoFIFAClaudia Sheinbaum
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