Policía británica detiene a sospechoso del asesinato de la exdiputada Ann Widdecombe

Londres— La policía británica detuvo el viernes a un hombre de 26 años como sospechoso de asesinato en el caso de la muerte de Ann Widdecombe, exdiputada británica y concursante de un reality show.

Widdecombe, de 78 años, fue hallada muerta el jueves en su domicilio de Haytor Vale, en las afueras del Parque Nacional de Dartmoor, en el suroeste de Inglaterra, tras sufrir lo que la policía calificó de “lesiones graves”.

Según Matt Longman, subjefe de la Policía de Devon y Cornualles, no se cree que el asesinato fuera un acto terrorista y no hay datos que indiquen que tuviera motivaciones políticas.

Longman no se pronunció sobre un posible motivo, pero afirmó que el sospechoso se encontraba detenido mientras continúa la investigación.

“Es una noticia realmente impactante, y mis pensamientos —creo que los de todos nosotros— estarán con la familia y los amigos de Ann Widdecombe en estos momentos tan difíciles", declaró el primer ministro Keir Starmer. “Ann fue una destacada política durante muchos, muchos años, con numerosos logros, y su pérdida es enorme, enorme”.

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Widdecombe saltó a la fama tras abandonar el Parlamento y participar como concursante en los programas de telerrealidad “Strictly Come Dancing” y “Celebrity Big Brother”. Posteriormente, se afilió al Partido del Brexit y se convirtió en portavoz del partido antiinmigración Reform UK.

Agentes de policía frente a la casa de la exdiputada Ann Widdecombe, en Haytor, Inglaterra, el viernes 10 de julio de 2026, tras ser hallada muerta en su domicilio el jueves con heridas graves. (Matt Keeble/PA vía AP) (Matt Keeble)

Fue diputada en la Cámara de los Comunes entre 1987 y 2010 y era conocida por sus opiniones socialmente conservadoras, contrarias al derecho al aborto y a la ampliación de los derechos de las personas LGBTQ.

Starmer afirmó que la seguridad de los diputados era «de suma importancia» e instó a la ciudadanía a dejar de lado las diferencias políticas.

Se han reforzado las medidas de seguridad para los políticos tras los asesinatos de dos diputados en activo en la última década. La diputada laborista Jo Cox fue tiroteada y apuñalada en 2016 por un extremista de extrema derecha, y el conservador David Amess fue apuñalado en 2021 por un agresor inspirado por el grupo Estado Islámico.

Nigel Farage, líder del partido Reform, afirmó que estaba profundamente consternado por la muerte de Widdecombe y señaló que «la situación se ha vuelto aún más peligrosa» para las personas que ocupan cargos públicos.

Agentes de policía frente a la casa de la exdiputada Ann Widdecombe, en Haytor, Inglaterra, el viernes 10 de julio de 2026, tras ser hallada muerta en su domicilio el jueves con heridas graves. (Matt Keeble/PA vía AP) (Matt Keeble)

El exprimer ministro, Boris Johnson, describió a Widdecombe como «una heroica defensora del Brexit y una gran oradora capaz de llevar al público conservador a tal éxtasis que resultaba muy difícil seguir sus pasos».

La agencia de representación que la representó tras su retirada de la política afirmó que su vida y su carrera se basaban en sólidos valores cristianos y en su compromiso con el servicio público.

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