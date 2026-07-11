Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales

Apple acusó el viernes a OpenAI de robar secretos comerciales mientras intenta desarrollar su propio hardware para ChatGPT, lo que supone una ruptura importante en la alianza entre el fabricante del iPhone y la empresa de inteligencia artificial.

Apple alegó en la demanda presentada ante un tribunal federal de California que OpenAI animó a los empleados de Apple a los que estaba reclutando a compartir información confidencial, e incluso les indicó cómo eludir el escrutinio al aceptar puestos de trabajo en la otra empresa.

“El caso se refiere a que unos antiguos empleados de Apple robaron los secretos comerciales de la empresa en beneficio de OpenAI”, señala la demanda. “Apple presenta esta demanda para ponerle fin”.

También se menciona como demandados a dos antiguos empleados de Apple que ahora trabajan para OpenAI. Uno de ellos es Tang Tan, quien ayudó a diseñar el iPhone, el Apple Watch y el iPod, y ahora es el director de hardware de OpenAI. El otro es Chang Liu, un antiguo ingeniero eléctrico a quien, según Apple, se le confió parte de sus proyectos de desarrollo de productos más sensibles antes de que Liu dejara Apple para incorporarse a OpenAI a principios de este año.

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OpenAI señaló que aún está analizando la demanda, pero el portavoz Drew Pusateri afirmó en un comunicado el viernes que OpenAI «no tiene interés en los secretos comerciales de otras empresas. Seguimos centrados en desarrollar tecnología innovadora que empodere a las personas de todo el mundo».

Demanda acusa a OpenAI de buscar atajos en materia de hardware

OpenAI nunca ha revelado exactamente qué tipo de dispositivo está desarrollando, pero lo ha descrito como un intento por encontrar una nueva forma de interactuar con la inteligencia artificial que vaya más allá de los «productos e interfaces tradicionales». Esto forma parte de una iniciativa más amplia para crear una encarnación física de los avances más recientes en IA, una década después de que Amazon y Google introdujeran en los hogares altavoces parlantes sin pantalla.

La demanda sostiene que el producto se desarrolló, en parte, a partir de información sustraída a Apple.

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“El incipiente negocio de hardware de OpenAI se asienta ahora sobre unos cimientos muy frágiles, podrido hasta la médula por su dependencia ilegal de secretos comerciales sustraídos”, afirma la demanda.

Apple señaló que había comenzado a investigar si parte de su información confidencial se había visto comprometida y que “descubrió un patrón de robo” de secretos comerciales de Apple por parte de antiguos empleados que pasaron a ocupar puestos en OpenAI.

La demanda alega que tanto Liu como Tan accedieron a información y archivos confidenciales de Apple mientras trabajaban en OpenAI. Entre las acusaciones, Apple afirma que Liu accedió y descargó varios archivos confidenciales relacionados con el hardware en un dispositivo facilitado por Apple que conservó tras su salida. También sostiene que Tan indicó a candidatos a un puesto de trabajo que aún trabajaban para Apple que llevaran “piezas reales” de Apple a sus entrevistas en OpenAI.

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Apple señaló en la demanda que se puso en contacto con OpenAI en febrero para expresar sus inquietudes al inicio de su investigación, pero afirmó que OpenAI no respondió.

Un portavoz de Apple declaró el viernes en un comunicado que la empresa “siempre defenderá el arduo trabajo y las innovaciones de nuestros equipos, y estamos tomando todas las medidas necesarias para ello”.

Alianza con Apple acaba en rivalidad

Apple solicitó la ayuda de OpenAI hace varios años, cuando se encontraba rezagada en la carrera por la IA desencadenada por la llegada de ChatGPT. Ambas empresas se asociaron en 2024 para utilizar ChatGPT como un “motor de respuestas” impulsado por IA en el iPhone cuando la tecnología integrada de Siri no pudiera satisfacer las necesidades de los usuarios. Más recientemente, la alianza ha dado paso a la rivalidad.

Como parte de sus planes de expansión, OpenAI ha contratado al exdiseñador de Apple, Jony Ive, para supervisar un proyecto destinado a crear un dispositivo basado en la inteligencia artificial que, según muchos analistas, podría llegar a hacer competencia a los productos de Apple.

El año pasado, OpenAI anunció que estaba trabajando en una colaboración secreta en materia de hardware con Ive para allanar el camino hacia una nueva forma de comunicarse con la inteligencia artificial. Como parte de esta colaboración, OpenAI adquirió io Products, una empresa de producto e ingeniería cofundada por Ive, Tan y otras dos personas, en una operación valorada en casi $6.500 millones.

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Esto llevó a la poco conocida startup tecnológica iyO Inc. a demandar a Ive y al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, por infracción de marca registrada, debido a la similitud fonética del nombre y a las interacciones previas entre ambas empresas. La startup también demandó a uno de sus antiguos empleados por filtrar presuntamente un boceto confidencial del producto de iyO aún no lanzado, y posteriormente añadió a la demanda acusaciones de robo de secretos comerciales contra Tan.

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La demanda de Apple también incluye a io Products como demandada. Los abogados que anteriormente representaron a la empresa y a Tan remitieron a The Associated Press a OpenAI para obtener comentarios.

La demanda de Apple se produce en un momento en el que OpenAI ha estado barajando la posibilidad de salir a bolsa en Wall Street y se enfrenta a una competencia cada vez mayor por parte de rivales como Anthropic y Google.

OpenAI redujo algunas de sus iniciativas empresariales a principios de este año para centrarse en su producto estrella, ChatGPT, pero ha seguido adelante con el desarrollo de un dispositivo, según declaró esta primavera a The Associated Press la directora financiera de la empresa.