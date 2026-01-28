Presidenta de México asegura que su país suspendió envíos de petróleo a Cuba

Ciudad de México- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que su gobierno ha detenido al menos temporalmente los envíos de petróleo a Cuba, pero adoptó un tono ambiguo, diciendo que la pausa era parte de las fluctuaciones generales en el suministro de petróleo y que era una “decisión soberana” no tomada bajo la presión de Estados Unidos.

Sheinbaum respondía así a consultas sobre si la petrolera estatal Pemex había cortado los envíos de crudo a Cuba ante la creciente presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que México se distancie del gobierno cubano, aunque funcionarios estadounidenses no han pedido públicamente que México detenga el petróleo.

“Pemex toma decisiones en la relación contractual que tiene con Cuba”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina. “Suspender es una decisión soberana y se toma cuando es necesario”.

Las vagas declaraciones de Sheinbaum se producen mientras Trump ha tratado de aislar a Cuba y aumentar aún más la presión sobre la isla, un adversario de larga data bajo estrictas sanciones económicas de Washington. Trump ha dicho que el gobierno cubano está listo para caer, y que la isla no recibiría más envíos de petróleo de Venezuela después de que una operación militar estadounidense depusiera al expresidente venezolano Nicolás Maduro.

En su creciente crisis energética y económica, Cuba ha dependido en gran medida de la ayuda exterior y de los envíos de petróleo de aliados como México, Rusia y, anteriormente, Venezuela.

México ha tratado de equilibrar su apoyo a largo plazo al Gobierno de Cuba con la presión de Trump para que los líderes latinoamericanos se alineen con su visión de la región.

Sheinbaum dijo el martes que México seguiría mostrando solidaridad con La Habana, pero no aclaró qué tipo de apoyo ofrecería México.

México se ha enfrentado a su propia presión por parte de Washington, ya que Trump ha amenazado con emprender acciones militares contra los cárteles de la droga mexicanos.

México trasladó la semana pasada a decenas de presuntos miembros de cárteles a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. Fueron buscados por la administración Trump, pero Sheinbaum utilizó un lenguaje similar en ese momento al que utilizó el martes, diciendo que las transferencias se hicieron sobre una base soberana y autónoma.

El petróleo mexicano ha actuado durante mucho tiempo como un salvavidas clave para Cuba. En su informe más reciente, Pemex dijo que envió casi 20.000 barriles de petróleo al día a Cuba desde enero hasta el 30 de septiembre de 2025. Ese mes, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Ciudad de México. Después, Jorge Piñón, experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas que rastrea los envíos mediante tecnología satelital, dijo que la cifra había caído a unos 7,000 barriles.

Sheinbaum lleva semanas diciendo que facilitaría datos claros sobre las exportaciones a Cuba, pero aún no lo ha hecho. El gobierno cubano y Pemex no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Piñón dijo que si bien el futuro de los envíos desde México sigue siendo incierto, lo que quedó claro es que Sheinbaum está “caminando en la cuerda floja” entre su retórica política de apoyo a Cuba y las próximas negociaciones de un acuerdo comercial con Estados Unidos.

Los analistas esperan ahora nuevas presiones de Washington para detener esos envíos de forma más permanente, dadas las crecientes exigencias de Trump para que México ofrezca resultados más contundentes en la lucha contra los cárteles de la droga.

Mientras tanto, decenas de conductores esperaban horas en largas colas -habituales en la isla- para repostar gasolina en sus coches, diciendo que se habían enterado de la noticia. Mientras algunos decían no estar especialmente preocupados y afirmaban que encontrarían la manera de salir adelante, otros expresaban una profunda ansiedad por lo que pudiera deparar el futuro.

Rolando Graña, de 40 años, pasó dos horas de su día libre en una gasolinera. Para el empleado del aeropuerto, fue una búsqueda de combustible más que un día de descanso.