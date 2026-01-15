Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Cuba prepara homenajes a 32 militares muertos durante el asalto de Estados Unidos a Venezuela

El funeral será en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, a un costado de la Plaza de la Revolución en La Habana

15 de enero de 2026 - 9:09 AM

Las autoridades de Cuba y Venezuela indicaron que los uniformados formaban parte de convenios de protección entre ambos países. (Ramon Espinosa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La Habana - El gobierno cubano comenzó a preparar lo que prevé sea una muestra masiva de unidad nacional ante la inminente llegada de los cuerpos de los 32 militares cubanos fallecidos durante la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela, en la cual el expresidente Nicolás Maduro fue capturado.

La recepción y honras fúnebres del jueves y una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos al día siguiente se llevarán a cabo en el marco de una serie de amenazas del gobierno del mandatario estadounidense Donald Trump contra la isla.

Medios de prensa locales mostraron el miércoles imágenes del presidente cubano Miguel Díaz-Canel mientras firmaba un libro de condolencias en la embajada de Venezuela en La Habana.

“Gran dolor e indignación provocó en el pueblo cubano el vil y criminal ataque a la hermana Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores”, escribió Díaz-Canel.

“Sentidas condolencias y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”, agregó el mandatario.

El miércoles por la noche la televisión estatal mostró las imágenes del arribo desde Venezuela de un grupo de heridos acompañados por el canciller cubano Bruno Rodríguez.

Mientras las imágenes mostraban de llegada del contingente que descendía de una nave de Cubana de Aviación, el locutor oficial indicó que se trataba de “combatientes” que fueron “heridos” en Venezuela.

No se especificó la cantidad, sus cargos ni misiones específicas en el vecino país. Las imágenes mostraron a más de una docena de ellos -algunos en sillas de ruedas- que fueron saludados por el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez, y el de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Miera.

En días previos las autoridades indicaron que los restos mortales de los militares llegarán vía aérea el jueves por la mañana y serán instalados en la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, a un costado de la Plaza de la Revolución, para que la población les rinda homenaje.

Se prevé que también se lleven a cabo distintos actos de recordación en las provincias del país.

En un recorrido que hizo The Associated Press por los puntos más icónicos de la capital cubana, como la Tribuna Antiimperialista -frente a la embajada adonde se convocó a la manifestación para el viernes-, fue posible comprobar que había comenzado la instalación de banderas y torres e infraestructura de sonido. La policía informó que el tránsito de vehículos será reorganizado.

Expertos consultados por la AP recordaron al menos otros tres funerales muy destacados. En octubre de 1976, el entonces presidente Fidel Castro encabezó una manifestación multitudinaria de despedida a 73 personas fallecidas -en su mayoría deportistas que regresaban tras realizar competencias- en un atentado a un vuelo civil de Cubana de Aviación financiado por líderes contrarios a la revolución residentes en Estados Unidos.

En diciembre de 1989 se realizó la “Operación Tributo”, en la que fueron despedidos los restos de más de 2.000 combatientes cubanos muertos en Angola, durante el conflicto en el que Cuba participó y en que se venció al ejército sudafricano, lo que derivó en el fin del sistema de apartheid. En octubre de 1997 se realizaron homenajes luctuosos tras la llegada de los restos del comandante guerrillero Ernesto “Che” Guevara y seis de sus combatientes, fallecidos en 1967.

Cuba dio a conocer los nombres y los rangos de 32 militares -cuyas edades oscilaban entre 60 y 26 años-, los cuales formaban parte de la guardia del mandatario en el asalto a su residencia el 3 de enero. Había miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, las dos dependencias de seguridad de la isla.

Las autoridades de Cuba y Venezuela indicaron que los uniformados formaban parte de convenios de protección entre ambos países.

La semana pasada, Trump incrementó sus amenazas a Cuba para que se avenga a pactar con Estados Unidos. Washington mantiene severas sanciones a la isla desde hace más de 60 años, presionando por un cambio de modelo político. En el último lustro, esas medidas de asfixia contribuyeron a desencadenar una fuerte crisis económica.

Algunos expertos no están convencidos de que sea viable una operación militar estadounidense contra Cuba por las características de la isla, a pesar de que con las honras fúnebres y los mítines se pretenda proyectar una manifestación de fuerza.

“La gente está molesta y dolida. Se habla mucho en las redes (sociales); pero muchos sí creen que los muertos son mártires” de una lucha histórica contra Estados Unidos, dijo a la AP el analista y exdiplomático Carlos Alzugaray.

“El ejército cubano en este momento es mucho más pequeño de lo que llegó a ser, pero está bien entrenado. No se debe subestimar”, agregó Alzugaray. Dijo también que “sigue la idea de la guerra de todo el pueblo (la resistencia popular) y el mantenimiento del armamento”, al tiempo que los jefes militares -coroneles y jefes de brigada- son veteranos de Angola, donde participaron siendo jóvenes.

----

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

