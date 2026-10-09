Primeras imágenes tras el potente sismo que sacudió a Panamá: esto fue lo que se vivió
En redes sociales, usuarios han divulgado vídeos donde se evidencian algunos daños y la angustia tras el temblor
9 de octubre de 2026 - 2:45 PM
9 de octubre de 2026 - 2:45 PM
Tras el terremoto de magnitud preliminar 7.6 en Panamá, en la tarde del viernes, comenzaron a circular videos que muestran momentos de angustia vividos durante el sismo y algunos daños estructurales.
El sismo ocurrió al oeste de Tonosí, con una profundidad preliminar de 10 kilómetros, generando preocupación ante la intensidad de las sacudidas y la incertidumbre sobre sus posibles consecuencias.
Tras el movimiento telúrico, se emitieron alertas ante la posibilidad de un tsunami que podría afectar las costas de nueve países: Panamá, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Costa Rica, según la información preliminar publicada por medios panameños.
Internautas colombianos reportaron haber percibido el movimiento telúrico en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Armenia.
Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) reportó que se trató de un terremoto de magnitud 8.0. Eventualmente, emitió dos actualizaciones que ajustaron la magnitud preliminar en 7.6 y finalmente en 7.7, según los datos publicados en su página web.
En contraste, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá detalló que el terremoto ocurrió a las 12:56 p.m., y alcanzó una magnitud de 7.2 y una profundidad de 4 kilómetros.
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