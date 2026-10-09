Primeras imágenes tras el potente sismo que sacudió a Panamá: esto fue lo que se vivió

Tras el terremoto de magnitud preliminar 7.6 en Panamá, en la tarde del viernes, comenzaron a circular videos que muestran momentos de angustia vividos durante el sismo y algunos daños estructurales.

El sismo ocurrió al oeste de Tonosí, con una profundidad preliminar de 10 kilómetros, generando preocupación ante la intensidad de las sacudidas y la incertidumbre sobre sus posibles consecuencias.

Tras el movimiento telúrico, se emitieron alertas ante la posibilidad de un tsunami que podría afectar las costas de nueve países: Panamá, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Costa Rica, según la información preliminar publicada por medios panameños.

El sismo se sintió en varias regiones de Colombia. Internautas reportaron haber percibido el movimiento telúrico en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Armenia.

Internautas colombianos reportaron haber percibido el movimiento telúrico en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Armenia.

Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) reportó que se trató de un terremoto de magnitud 8.0. Eventualmente, emitió dos actualizaciones que ajustaron la magnitud preliminar en 7.6 y finalmente en 7.7, según los datos publicados en su página web.

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El sismo se sintió en varias regiones de Colombia. Internautas reportaron haber percibido el movimiento telúrico en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena, Cali y Armenia.