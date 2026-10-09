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Reportan terremoto de magnitud preliminar 7.6 en Panamá

El movimiento telúrico se registró a una profundidad estimada de 10 kilómetros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos

9 de octubre de 2026 - 2:19 PM

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La magnitud preliminar fue de 8.0. (Captura/USGS)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un fuerte terremoto sacudió la región de Panamá, al oeste de Tonosí, durante la tarde de este viernes, con una profundidad preliminar de 10 kilómetros, generando preocupación ante la intensidad de las sacudidas y la incertidumbre sobre sus posibles consecuencias.

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Tras el movimiento telúrico, se emitieron alertas ante la posibilidad de un tsunami que podría afectar las costas de nueve países: Panamá, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Costa Rica, según la información preliminar publicada por medios panameños.

Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) reportó que se trató de un terremoto de magnitud 8.0. Eventualmente, emitió dos actualizaciones que ajustaron la magnitud preliminar en 7.6 y finalmente en 7.7, según los datos publicados en su página web.

En contraste, el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá detalló que el terremoto ocurrió a las 12:56 p.m., y alcanzó una magnitud de 7.2 y una profundidad de 4 kilómetros. El organismo indicó que el epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, Panamá.

Se registran 13 réplicas

De acuerdo con información publicada por La Prensa de Panamá, el fuerte movimiento telúrico provocó desalojos en distintas regiones del país, donde personas abandonaron edificios, comercios, escuelas y viviendas ante la situación.

En Penonomé, provincia de Coclé, se reportaron daños estructurales en la Catedral San Juan Bautista, la Gobernación y el Hotel Dos Continentes. El temblor también generó momentos de pánico en sectores de la capital, como Don Bosco, Costa del Este, Pueblo Nuevo, San Miguelito y San Francisco, además de sentirse en Chiriquí, las provincias centrales, Veraguas y Coclé.

Según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, el sismo fue seguido por varias réplicas. La entidad informó que, hasta la 1:30 p. m., se contabilizaron cerca de 13 movimientos posteriores, incluido uno de magnitud 6.0, localizado al norte de Tonosí.

Ante la situación, el Ministerio de Educación ordenó la suspensión de las clases a nivel nacional. Asimismo, dispuso el cierre de las oficinas administrativas de la institución en todo el país, como medida preventiva tras el terremoto.

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Breaking NewsTerremotosPanamá
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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