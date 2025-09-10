Proliferan pruebas y tratamientos no probados para la enfermedad de Lyme

Washington— La enfermedad de Lyme puede causar graves daños, pero también las pruebas y los tratamientos falsos.

La complejidad del diagnóstico de la enfermedad transmitida por garrapatas ha dado lugar a toda una industria de pruebas no aprobadas y tratamientos alternativos no probados que, según los expertos, deben evitarse, incluidos los láseres, los remedios herbales y los electroimanes.

“Realmente es una situación en la que el comprador debe tener cuidado”, dijo el Dr. Robert Smith, especialista en Lyme del MaineHealth Institute for Research.

No existe un enfoque único para el diagnóstico de Lyme. Los médicos utilizan una combinación de pistas visuales, información proporcionada por sus pacientes y la prueba médica estándar, que tiene una serie de limitaciones.

Cuando los pacientes muestran los síntomas clásicos -incluida una erupción en forma de ojo de buey, fiebre y fatiga- un breve tratamiento con antibióticos suele resolverlos. Pero un subconjunto de pacientes experimentará meses o incluso años de artritis, dolor y fatiga, síntomas poco conocidos que se superponen con una serie de otras afecciones médicas.

Esto ha dejado una puerta abierta a las llamadas pruebas y tratamientos de Lyme “no estándar”. El interés en estos productos se ha visto amplificado por personas influyentes y una creciente lista de celebridades que atribuyen diversos problemas de salud a la enfermedad, el más reciente Justin Timberlake.

Eso podría llevar a los pacientes a gastar cientos o miles de dólares en pruebas falsas, que no están cubiertas por el seguro, seguidas de tratamientos no aprobados que pueden hacer más daño que bien. Y es posible que algunos de ellos no hayan tenido Lyme en absoluto.

En un reciente informe de consenso de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, Smith y otros expertos pidieron más financiación e investigación sobre los síntomas crónicos que experimentan algunos pacientes de Lyme.

“La clave es que estas personas están sufriendo y tenemos que encontrar estrategias para aliviar ese sufrimiento, sea cual sea el desencadenante”, dijo Smith.

Al mismo tiempo, Smith y sus colegas advierten que “entidades con fines de lucro” están impulsando productos para la enfermedad de Lyme que son “costosos, pueden no funcionar y pueden causar daño”.

A continuación, se ofrece una visión general del enfoque establecido para las pruebas y el tratamiento de la enfermedad de Lyme y de cómo detectar alternativas no probadas.

José José perdió la voz hace algunos años debido a que contrajo la bacteria Lyme que ocasionó una parálisis casi total del lado izquierdo de su rostro y que afectó su voz. (AP)

Prueba estándar tiene límites

Identificada por primera vez hace 50 años, la enfermedad de Lyme toma su nombre de la ciudad de Connecticut donde se diagnosticaron los primeros casos.

El reto de diagnosticarla comienza con la prueba de laboratorio estándar, que viene con una serie de advertencias que deben sopesarse cuidadosamente.

La bacteria que causa la enfermedad de Lyme, transmitida por ciertas garrapatas en el noreste y el medio oeste, no circula por todo el cuerpo. A menudo permanece en la piel cerca de la picadura de la garrapata, lo que dificulta su detección.

En cambio, las pruebas de Lyme buscan anticuerpos, proteínas que ayudan a combatir los invasores extraños, que normalmente sólo aparecen en la sangre varias semanas después de una infección.

Ese es el mejor enfoque disponible, pero los expertos reconocen sus deficiencias: Si la prueba se realiza demasiado pronto, el resultado será negativo porque aún no han aparecido los anticuerpos.

“Ese es uno de los problemas”, dice Smith. “No podemos decir con seguridad en las primeras semanas si es la enfermedad de Lyme o no basándonos en estas pruebas”.

Además, estos anticuerpos siguen circulando en la sangre mucho después de la infección. Esto significa que la prueba puede dar un resultado positivo años o incluso décadas después, lo que dificulta distinguir entre un caso nuevo y uno antiguo.

Las directrices médicas abordan esta ambigüedad recomendando a los médicos que diagnostiquen e inicien el tratamiento con antibióticos en todos los pacientes que tengan la erupción característica en forma de ojo de buey asociada a la enfermedad de Lyme. Pero hasta el 30% de los infectados nunca presentan la erupción, lo que provoca aún más incertidumbre.

Las opciones no probadas son abundantes

Las limitaciones de la prueba aprobada han abierto la puerta a pruebas alternativas, que van desde kits de venta libre hasta laboratorios especializados.

Las pruebas más caras suelen ser solicitadas por médicos y proveedores de salud autodenominados “alfabetizados en Lyme”, que pueden tener antecedentes en campos no relacionados con las enfermedades infecciosas, como la homeopatía.

Erupción eritematosa en forma de “diana” de la enfermedad de Lyme (Wiki Commons)

Detectar pruebas de Lyme no probadas es relativamente fácil, ya que sólo las pruebas de anticuerpos en sangre están aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés).

Cualquier prueba de Lyme disponible para la venta en una farmacia o sitio web no está aprobada, dice Andrea Love, microbióloga y directora de la American Lyme Disease Foundation. Otra señal de alerta es el uso de saliva, orina u otros fluidos corporales además de la sangre para detectar la enfermedad de Lyme.

“Cuando ves que estas otras pruebas aparecen en el mercado, es muy probable que no sean precisas y no hayan hecho su debida diligencia, lo que debería hacer que la gente se muestre escéptica”, dice Love.

Los pacientes soportarán la mayor parte de los costes de las pruebas no aprobadas, que pueden proporcionar información inexacta y desviar un diagnóstico de otras afecciones que a veces se confunden con la enfermedad de Lyme, como la artritis reumatoide.

Si bien la aceptación de la enfermedad de Lyme posterior al tratamiento está creciendo, Love y algunos otros expertos recomiendan precaución al abordar el tema. Los estudios estiman que del 10% al 20% de las personas tratadas por la enfermedad de Lyme tendrán síntomas continuos que no se pueden explicar claramente. Pero ella y otros señalan un número sorprendentemente alto de personas que informan de tales problemas en regiones que no tienen antecedentes documentados de la enfermedad de Lyme, como Australia.

“El número de personas que creen tener estos síntomas de Lyme posteriores al tratamiento es órdenes de magnitud mayor de lo que cabría esperar entre las personas que legítimamente tienen Lyme”, dijo.

Riesgos graves con tratamientos alternativos

Si bien las desventajas de las pruebas de Lyme ineficaces son considerables, los expertos dicen que a menudo son la puerta de entrada a terapias aún más riesgosas.

Un artículo médico reciente documentó casi 120 clínicas en todo Estados Unidos que ofrecen tratamientos no probados para la enfermedad de Lyme, algunos con honorarios de consulta de hasta $3,000.

Los tratamientos incluyen estimulación eléctrica, “terapia basada en ozono” y terapia de oxígeno hiperbárico, procedimientos que no están cubiertos por el seguro y pueden tener precios de hasta $6,000.

Love y otros médicos dicen que el enfoque más preocupante implica el uso intravenoso a largo plazo de antibióticos, a veces múltiples medicamentos durante años.

Si bien los antibióticos son eficaces para matar rápidamente las bacterias de la enfermedad de Lyme, múltiples estudios grandes no han demostrado ningún beneficio para su uso a largo plazo para los síntomas crónicos de la enfermedad de Lyme.

Smith y otros expertos han informado de casos de pacientes que pasaron años recibiendo infusiones regulares de antibióticos, sólo para desarrollar infecciones intestinales potencialmente mortales después de que los medicamentos mataran las bacterias sanas necesarias para mantener el tracto digestivo.