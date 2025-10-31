Opinión
31 de octubre de 2025
81°despejado
Pueblo en los Alpes suizos busca reconstruirse tras deslave

Un hombre de 64 años murió cuando 9 millones de metros cúbicos de hielo, piedra y tierra cayeron sobre él

31 de octubre de 2025 - 9:15 PM

Una vista aérea de Blatten, en los Alpes de Suiza, cinco meses después de un deslizamiento que destruyó el pueblo, el martes 28 de octubre de 2025. (Michael Probst)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cuando un alud devastador en mayo casi se tragó su aldea en Suiza y derribó el hotel que su familia tuvo por tres generaciones, Lukas Kalbermatten se sintió abrumado por una sensación de vacío antes de que las emociones lo golpearan. Pero decidió no quedarse mucho tiempo en ellas y se puso en acción.

La respuesta del hotelero resume la mentalidad de muchos de los aproximadamente 300 residentes de Blatten: podrían haber dado por muerta su bucólica aldea en el valle de Lötschental, pero, en cambio, decidieron reconstruirla.

Las autoridades evacuaron a los aldeanos y al ganado, pero un hombre de 64 años murió cuando 9 millones de metros cúbicos de hielo, piedra y tierra cayeron del pico Kleines Nesthorn el 28 de mayo. El deslave dejó un rastro de casi 1.5 millas de ancho y 330 pies de alto en algunos lugares.

Todo se vino abajo en aproximadamente medio minuto, cubriendo el valle con nubes de polvo. Más del 90% de las casas y edificios del pueblo quedaron destruidos.

“Muchas personas estaban conmocionadas, por supuesto, pero yo no soy muy emocional”, dijo Kalbermatten. “Solamente fui realista y las emociones llegaron después de tres o cuatro días”.

Si hubiera habido más víctimas, dicen los lugareños, muchos no hubieran regresado a Blatten.

ARCHIVO - Vista aérea del pueblo de Blatten parcialmente inundado tras las recientes nevadas, cinco meses después de que un deslizamiento de tierra destruyera el pueblo. Blatten, Suiza, el martes 28 de octubre de 2025. (Foto AP/Michael Probst, Archivo)
ARCHIVO - Vista aérea del pueblo de Blatten parcialmente inundado tras las recientes nevadas, cinco meses después de que un deslizamiento de tierra destruyera el pueblo. Blatten, Suiza, el martes 28 de octubre de 2025. (Foto AP/Michael Probst, Archivo) (Michael Probst)

Kalbermatten, cuyo sitio web para su Hotel Edelweiss en Blatten lo muestra medio hundido en un estanque verde como sopa de guisantes creado por el desastre, se organizó con otros lugareños para establecer un hotel temporal en la cima de un teleférico en el pueblo vecino de Wiler, uno de los tres poblados en el valle donde la mayoría de los residentes de Blatten se reubicaron.

“Para el turismo en este valle también es una catástrofe porque no tenemos suficientes camas para todos los turistas”, dijo. “Lo más importante para nosotros es hacer algo rápidamente”.

Laurent Hubert, copropietario del hotel y restaurante Nest-und Bietschhorn cerca de Blatten, dijo que su negocio fue “pulverizado” en mayo pasado. Su esposa, Esther Bellwald, está liderando el nuevo hotel junto con Kalbermatten. Su sitio web decía que las familias del personal estaban “todas profundamente conmocionadas e infinitamente tristes” después de que el hotel quedó destruido.

“Este proyecto es un poco de la luz al final del túnel”, dijo Hubert con la nieve hasta las rodillas cerca del sitio de construcción, mientras equipos con mangas cortas trabajan arduamente bajo cielos soleados para la apertura del hotel “Momentum”, el 18 de diciembre.

Una nevada de 12 pulgadas el fin de semana devolvió al valle su brillo invernal blanco.

En los últimos meses, las cuadrillas han restaurado el cableado eléctrico y de telecomunicaciones en el área de Blatten, han utilizado retroexcavadoras para cavar un canal de drenaje y han despejado caminos que conducen a Blatten, permitiendo que algunos residentes exiliados regresen brevemente para recoger pertenencias. Algunos usaron botes de remos para acceder a los áticos de las casas inundadas.

La imagen muestra el pueblo de Blatten parcialmente inundado tras las recientes nevadas, cinco meses después de que un deslizamiento de tierra destruyera el pueblo. Blatten, Suiza, el martes 28 de octubre de 2025. (Foto AP/Michael Probst)
La imagen muestra el pueblo de Blatten parcialmente inundado tras las recientes nevadas, cinco meses después de que un deslizamiento de tierra destruyera el pueblo. Blatten, Suiza, el martes 28 de octubre de 2025. (Foto AP/Michael Probst) (Michael Probst)

Otros hicieron fila para reclamar objetos encontrados por las cuadrillas de limpieza: libros, fotos y reliquias, como un vestido de novia.

Manfred Ebener, coordinador de construcción en Blatten, dijo que alrededor de 400,000 metros cúbicos de roca y hielo permanecen inestables en la cima de la montaña, lo que hace que el trabajo sea delicado en los meses más cálidos de verano y otoño. La nevada y temperaturas más frescas han ayudado a solidificar la roca y el hielo en lo alto, reduciendo los riesgos, pero el suelo congelado hará que cavar sea más difícil.

“Los movimientos están disminuyendo”, dijo en una ladera con vistas al cono de barro cubierto de nieve, refiriéndose a la geología cambiante que provocó el deslave. “Estamos mirando la próxima primavera con un poco de preocupación: todo el proceso ocurrirá al revés. Cuando la nieve se derrita, mucha agua volverá a entrar en la roca”.

Ebener dice que varios años de trabajo de limpieza, seguidos de la construcción de un nuevo pueblo, deberían allanar el camino para que los habitantes de Blatten regresen para 2030. Mientras tanto, los aldeanos, y gran parte de Suiza, deben prepararse para una nueva realidad: que el calentamiento global está dejando huella.

Los glaciólogos suizos han expresado preocupaciones sobre el deshielo en los últimos años, atribuido en gran parte al calentamiento planetario, que ha acelerado el retroceso de los glaciares en Suiza.

“No soy científico. No puedo juzgar qué tienen que ver exactamente estos cambios climáticos con este evento”, señaló Ebener. “Pero vivimos aquí en nuestro valle y podemos ver que algo está sucediendo”.

Breaking NewsAlpes SuizosDeslizamientos de terrenoGlaciaresalud
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
