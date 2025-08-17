¿Qué son los “cloudbursts”, las nubes de lluvias torrenciales causan caos en partes de India y Pakistán?

Islamabad — Las nubes torrenciales están causando caos en las zonas montañosas de India y Pakistán, con enormes cantidades de lluvia que caen en un corto período de tiempo sobre una zona concentrada. Las intensas lluvias repentinas han resultado fatales en ambos países.

Hasta 300 personas murieron en un distrito del noroeste de Pakistán, Buner, tras una nube torrencial. La fuerza y el volumen de la lluvia provocaron inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y flujos de lodo. Las rocas de las laderas empinadas cayeron con el agua para aplastar casas y reducir pueblos a escombros.

El estado del norte de India, Uttarakhand, tuvo una nube torrencial a principios de este mes. La televisión local mostró las aguas de la inundación que bajaban por una montaña y se estrellaban contra Dharali, un pueblo del Himalaya. En 2013, más de 6,000 personas murieron y 4,500 pueblos se vieron afectados cuando una nube torrencial similar azotó el estado.

Esto es lo que hay que saber sobre las nubes torrenciales:

Son eventos climáticos complejos y extremos. Una nube torrencial se produce cuando un gran volumen de lluvia cae en un período muy corto, normalmente más de 100 milímetros (unos 10.16 cm) en una hora sobre una zona localizada, alrededor de 30 kilómetros cuadrados (11.6 millas cuadradas).

Las nubes torrenciales son repentinas y violentas, con consecuencias devastadoras y destrucción generalizada, y pueden ser el equivalente a varias horas de lluvia normal o más. El evento es el estallido de una nube y la descarga de su contenido al mismo tiempo, como una bomba de lluvia.

Varios factores contribuyen a una nube torrencial, incluyendo el aire cálido y húmedo que se eleva hacia arriba, la alta humedad, la baja presión, la inestabilidad y la formación de nubes convectivas.

El aire húmedo se ve obligado a elevarse después de encontrar una colina o montaña. Este aire ascendente se enfría y se condensa. Se forman nubes grandes, densas y capaces de fuertes lluvias.

Daños después de que un aguacero provocara un deslizamiento de tierra cerca de Harsil, Uttarkashi, Uttarakhand, norte de la India, el 5 de agosto de 2025. Los funcionarios estatales dijeron que un poderoso aguacero golpeó el área de Dharali del distrito de Uttarkashi en Uttarakhand, provocando inundaciones repentinas que arrasaron una aldea y dejaron a varias personas desaparecidas.

Las colinas o montañas actúan como barreras y a menudo atrapan estas nubes, por lo que no pueden dispersarse o moverse fácilmente. Las fuertes corrientes ascendentes mantienen la humedad suspendida dentro de las nubes, retrasando la lluvia.

Cuando las nubes no pueden contener más la humedad acumulada, estallan y la liberan de golpe.

India y Pakistán tienen las condiciones ideales. Las nubes torrenciales prosperan en la humedad, los monzones y las montañas. Las regiones de India y Pakistán tienen los tres, haciéndolos vulnerables a estos eventos climáticos extremos.

Las cordilleras del Himalaya, Karakoram e Hindu Kush albergan los picos más altos y famosos del mundo, que abarcan varios países, incluyendo India y Pakistán.

La frecuencia de las nubes torrenciales en estas dos naciones del sur de Asia ha ido aumentando constantemente debido a una atmósfera que se calienta, porque una masa de aire más cálida puede contener más humedad, creando condiciones para aguaceros repentinos e intensos.

La región del sur de Asia ha tenido tradicionalmente dos estaciones de monzones. Una suele durar de junio a septiembre, con lluvias que se mueven de suroeste a noreste. La otra, de aproximadamente octubre a diciembre, se mueve en la dirección opuesta.

Pero con más gases que calientan el planeta en el aire, la lluvia ahora solo sigue vagamente este patrón.

Esto se debe a que el aire más cálido puede contener más humedad del Mar Arábigo y el Océano Índico, y esa lluvia tiende a descargarse de golpe. Esto significa que el monzón está marcado por intensas inundaciones y períodos secos, en lugar de una lluvia sostenida durante todo el año.

La combinación de humedad, montañas y monzones obliga a estos vientos cargados de humedad hacia arriba, desencadenando una condensación repentina y nubes torrenciales.

Son difíciles de predecir, pero la precaución es posible. Es difícil predecir las nubes torrenciales debido a su tamaño, duración, repentinidad y complejos mecanismos atmosféricos.

Asfandyar Khan Khattak, un funcionario paquistaní de la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, dijo que “no hay ningún sistema de previsión en ninguna parte del mundo” que pueda predecir la hora y el lugar exactos de una nube torrencial.

El gobierno paquistaní dijo que, si bien había un sistema de alerta temprana en el distrito de Buner, donde cientos de personas murieron tras una nube torrencial, el aguacero fue tan repentino e intenso que golpeó antes de que los residentes pudieran ser alertados.

La organización comunitaria SOST, que también es el nombre de un pueblo fronterizo en la región norte de Gilgit-Baltistán de Pakistán, dice que las precauciones son posibles.

Aconseja a la gente que evite construir casas justo al lado de ríos y valles, que posponga cualquier viaje a zonas montañosas si se prevén fuertes lluvias, que tenga listo un kit de emergencia y que evite viajar por carreteras montañosas durante las fuertes lluvias o por la noche.

Recomienda la forestación para reducir la escorrentía superficial y mejorar la absorción de agua, y la limpieza y ampliación regular de las riberas de los ríos y los canales de drenaje.

El cambio climático está alimentando su frecuencia. Los expertos dicen que las nubes torrenciales han aumentado en los últimos años, en parte debido al cambio climático, mientras que los daños causados por las tormentas asociadas también han aumentado debido al desarrollo no planificado en las zonas de montaña.

El cambio climático ha amplificado directamente los desencadenantes de las nubes torrenciales en Pakistán, especialmente. Cada aumento de 1°C permite que el aire contenga aproximadamente un 7% más de humedad, lo que aumenta el potencial de fuertes lluvias en ráfagas cortas.

El calentamiento del Océano Índico y el Mar Arábigo empuja más humedad a la atmósfera. El derretimiento de los glaciares y la nieve altera los patrones climáticos locales, haciendo que los eventos de lluvia sean más erráticos y extremos. La degradación ambiental, en forma de deforestación y pérdida de humedales, reduce la capacidad de la tierra para absorber agua, magnificando las inundaciones repentinas.

El cambio climático ha sido un motor central en la destrucción vista en las zonas del norte de Pakistán.

“El aumento de las temperaturas globales ha sobrecargado el ciclo hidrológico, lo que ha provocado lluvias más intensas y erráticas”, dijo Khalid Khan, ex secretario especial para el cambio climático en Pakistán y presidente de la iniciativa climática PlanetPulse.