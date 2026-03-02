¿Quiénes son algunos de los aspirantes a líder supremo de Irán tras el asesinato de Alí Jamenei?

Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Los dirigentes iraníes se afanan por sustituir al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que gobernó el país durante 37 años antes de morir en el bombardeo sorpresa estadounidense e israelí.

Es la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Los posibles candidatos van desde los partidarios de la línea dura, comprometidos con la confrontación con Occidente, hasta los reformistas que buscan un compromiso diplomático.

El líder supremo tiene la última palabra en todas las decisiones importantes, incluidas la guerra, la paz y el controvertido programa nuclear del país.

Mientras tanto, un consejo de gobierno provisional compuesto por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial de línea dura Gholamhossein Mohseni Ejei y el alto clérigo chií Ayatolá Ali Reza Arafi está guiando al país a través de su mayor crisis en décadas. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró el domingo que a principios de esta semana se elegiría un nuevo líder supremo.

El líder supremo es nombrado por un panel de 88 miembros llamado Asamblea de Expertos, que por ley debe nombrar rápidamente a un sucesor. El panel está formado por clérigos chiíes elegidos popularmente tras la aprobación de sus candidaturas por el Consejo de Guardianes, el organismo de control constitucional de Irán.

Jamenei tenía una gran influencia sobre ambos órganos clericales, por lo que es poco probable que el próximo líder marque una ruptura radical.

Estos son los principales contendientes.

Mojtaba Jamenei

El hijo de Jamenei, un clérigo chií de rango medio, es considerado un posible sucesor. Está estrechamente vinculado a la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní, pero nunca ha ocupado un cargo público. Su elección podría resultar incómoda, ya que la República Islámica critica desde hace tiempo el régimen hereditario y se presenta como una alternativa más justa.

Ayatollah Ali Reza Arafi

Arafi es miembro del Consejo de Gobierno provisional. El alto clérigo chií fue elegido a dedo por Jamenei para formar parte del Consejo de Guardianes en 2019, y tres años después fue elegido miembro de la Asamblea de Expertos. Dirige una red de seminarios.

Hassan Rouhani

Rouhani, un moderado relativo, fue presidente de Irán de 2013 a 2021 y alcanzó el histórico acuerdo nuclear con la administración Obama que el presidente estadounidense Donald Trump desechó durante su primer mandato. Rouhani formó parte de la Asamblea de Expertos hasta 2024, cuando dijo que estaba inhabilitado para presentarse a la reelección. Rouhani lo criticó por considerarlo una infracción de la participación política de los iraníes.

Hassan Jomeini

Jomeini es el nieto más destacado del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini. También se le considera relativamente moderado, pero nunca ha ocupado cargos en el gobierno. Actualmente trabaja en el mausoleo de su abuelo en Teherán.

Ayatollah Mohammed Mehdi Mirbagheri

Mirbagheri es un clérigo popular entre los partidarios de la línea dura que forma parte de la Asamblea de Expertos.

Era cercano al difunto ayatolá Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, compañero de línea dura que escribió que Irán no debía privarse del derecho a producir “armas especiales”, una referencia velada a las armas nucleares.

Durante la pandemia de COVID-19, Mirbagheri denunció el cierre de escuelas como una “conspiración”.

