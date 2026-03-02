Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Quiénes son algunos de los aspirantes a líder supremo de Irán tras el asesinato de Alí Jamenei?

Tras el asesinato del ayatolá, el país busca un sucesor y hay candidatos que van desde la línea dura a los reformistas

2 de marzo de 2026 - 11:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Así fueron los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

Los ataques se produjeron dos días después de las últimas conversaciones para controlar el programa nuclear de Teherán.

Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los dirigentes iraníes se afanan por sustituir al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, que gobernó el país durante 37 años antes de morir en el bombardeo sorpresa estadounidense e israelí.

RELACIONADAS

Es la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Los posibles candidatos van desde los partidarios de la línea dura, comprometidos con la confrontación con Occidente, hasta los reformistas que buscan un compromiso diplomático.

El líder supremo tiene la última palabra en todas las decisiones importantes, incluidas la guerra, la paz y el controvertido programa nuclear del país.

Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania.Un manifestante sostiene un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta en Bagdad, Irak.Manifestantes también marcharon en apoyo del cambio de régimen en Irán durante una manifestación en Richmond Hill, Ontario.
1 / 13 | Reacción mundial a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. - Markus Schreiber

Mientras tanto, un consejo de gobierno provisional compuesto por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del poder judicial de línea dura Gholamhossein Mohseni Ejei y el alto clérigo chií Ayatolá Ali Reza Arafi está guiando al país a través de su mayor crisis en décadas. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró el domingo que a principios de esta semana se elegiría un nuevo líder supremo.

El líder supremo es nombrado por un panel de 88 miembros llamado Asamblea de Expertos, que por ley debe nombrar rápidamente a un sucesor. El panel está formado por clérigos chiíes elegidos popularmente tras la aprobación de sus candidaturas por el Consejo de Guardianes, el organismo de control constitucional de Irán.

Jamenei tenía una gran influencia sobre ambos órganos clericales, por lo que es poco probable que el próximo líder marque una ruptura radical.

Estos son los principales contendientes.

Mojtaba Jamenei

El hijo de Jamenei, un clérigo chií de rango medio, es considerado un posible sucesor. Está estrechamente vinculado a la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní, pero nunca ha ocupado un cargo público. Su elección podría resultar incómoda, ya que la República Islámica critica desde hace tiempo el régimen hereditario y se presenta como una alternativa más justa.

Ayatollah Ali Reza Arafi

Arafi es miembro del Consejo de Gobierno provisional. El alto clérigo chií fue elegido a dedo por Jamenei para formar parte del Consejo de Guardianes en 2019, y tres años después fue elegido miembro de la Asamblea de Expertos. Dirige una red de seminarios.

Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Un grupo de manifestantes ondea banderas iraníes en apoyo al gobierno y en contra de los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán.
1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH

Hassan Rouhani

Rouhani, un moderado relativo, fue presidente de Irán de 2013 a 2021 y alcanzó el histórico acuerdo nuclear con la administración Obama que el presidente estadounidense Donald Trump desechó durante su primer mandato. Rouhani formó parte de la Asamblea de Expertos hasta 2024, cuando dijo que estaba inhabilitado para presentarse a la reelección. Rouhani lo criticó por considerarlo una infracción de la participación política de los iraníes.

Kuwait derrumba por error tres aviones de Estados Unidos

Kuwait derrumba por error tres aviones de Estados Unidos

El derribo ocurre durante el conflicto en Oriente Medio, iniciado con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hassan Jomeini

Jomeini es el nieto más destacado del fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini. También se le considera relativamente moderado, pero nunca ha ocupado cargos en el gobierno. Actualmente trabaja en el mausoleo de su abuelo en Teherán.

Ayatollah Mohammed Mehdi Mirbagheri

Mirbagheri es un clérigo popular entre los partidarios de la línea dura que forma parte de la Asamblea de Expertos.

Era cercano al difunto ayatolá Mohammad Taghi Mesbah Yazdi, compañero de línea dura que escribió que Irán no debía privarse del derecho a producir “armas especiales”, una referencia velada a las armas nucleares.

Durante la pandemia de COVID-19, Mirbagheri denunció el cierre de escuelas como una “conspiración”.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsIránEstados UnidosAlí Jameneí
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: