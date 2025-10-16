Opinión
Suscriptores
16 de octubre de 2025
88°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Realizan con éxito primer trasplante parcial de corazón en Europa

La intervención consistió en trasplantar las dos válvulas que garantizan la expulsión de la sangre del corazón

16 de octubre de 2025 - 4:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El promedio de resistencia a nivel mundial tras un trasplante de corazón es de 15 años. (EFE)
Esta técnica quirúrgica de gran complejidad permitió sustituir únicamente las estructuras defectuosas, trasplantando únicamente parte del corazón del donante.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Ginebra— Los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG) anunciaron hoy que en septiembre uno de sus equipos médicos efectuó con éxito el primer trasplante cardíaco parcial en Europa y que el paciente fue un niño de doce años con una cardiopatía congénita compleja.

Esta técnica quirúrgica de gran complejidad permitió sustituir únicamente las estructuras defectuosas, trasplantando únicamente parte del corazón del donante (las válvulas), lo que permitió conservar el corazón original del niño, quien ha evolucionado bien y continúa su convalecencia bajo supervisión médica, según comunicó la institución médica.

La intervención consistió en trasplantar las dos válvulas que garantizan la expulsión de la sangre del corazón, la válvula aórtica y la válvula pulmonar.

La primera vez que se practicó una operación de este tipo fue en Estados Unidos y desde entonces se ha realizado una treintena de esas intervenciones, siempre en este país.

El niño sufría una patología en la que los dos grandes vasos de la base del corazón están fusionados y ya había sido sometido a tres operaciones en Suiza, gracias a las cuales había podido llevar una vida casi normal.

Sin embargo, en los últimos años las prótesis de válvulas biológicas que había recibido empezaron a fallar, lo que limitó severamente sus actividades físicas y “en los últimos meses sus síntomas habían empeorado y el niño corría un riesgo vital muy importante”, explicó el cirujano cardíaco pediátrico que realizó el trasplante parcial, Tornike Sologashvili.

Los médicos propusieron a la familia el método innovador, pero advirtiéndoles de que no conocían los riesgos a largo plazo porque solo se contaba con tres años de experiencia.

Citada en el comunicado, la madre dijo que su hijo “estaba bastante entusiasmado con la idea de intentarlo, le daba mucho menos miedo que la perspectiva de una vida mediocre”.

Tags
Breaking NewsEuropaTrasplante de órganosCirugías
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
