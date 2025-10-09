¿Recibirá Donald Trump el Premio Nobel de la Paz?

Stavanger, Noruega - El intento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ganar el Premio Nobel de la Paz ha atraído más atención al juego anual de adivinanzas sobre quién será su próximo galardonado.

Observadores del Nobel desde hace mucho tiempo dicen que las perspectivas de Trump siguen siendo remotas a pesar de una oleada de nominaciones de alto perfil y algunas intervenciones notables en política exterior por las que se ha atribuido el mérito personal.

Expertos dicen que el Comité Noruego del Nobel normalmente se centra en la durabilidad de la paz, la promoción de la fraternidad internacional y el trabajo silencioso de las instituciones que fortalecen esos objetivos. El propio historial de Trump podría incluso ir en su contra, dijeron, citando su aparente desdén por las instituciones multilaterales y su desprecio por las preocupaciones sobre el cambio climático global.

PUBLICIDAD

Aún así, el líder estadounidense ha buscado repetidamente el centro de atención del Nobel desde su primer mandato, y más recientemente dijo a los delegados de las Naciones Unidas a finales del mes pasado que “todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz”.

1 / 24 | Un vistazo a los ganadores del Premio Nobel de la Paz a través de los años. El presidente estadounidense Theodore Roosevelt fue galardonado, en 1906, con el Premio Nobel de la Paz por fungir como mediador en la guerra ruso-japonesa, por llegar a un acuerdo sobre inmigración con Japón y por la gira que realizó por diversos países del mundo. - The Associated Press 1 / 24 Un vistazo a los ganadores del Premio Nobel de la Paz a través de los años El presidente estadounidense Theodore Roosevelt fue galardonado, en 1906, con el Premio Nobel de la Paz por fungir como mediador en la guerra ruso-japonesa, por llegar a un acuerdo sobre inmigración con Japón y por la gira que realizó por diversos países del mundo. The Associated Press Compartir

Una persona no puede nominarse a sí misma

Las jactancias de Trump y las nominaciones previas de alto perfil lo convierten en el nombre más taquillero en la lista de favoritos de las casas de apuestas. Pero no está claro si su nombre surge en la conversación cuando el comité del Nobel de cinco miembros, designado por el parlamento de Noruega, se reúne a puerta cerrada.

Trump ha sido nominado varias veces por personas dentro de Estados Unidos, así como por políticos en el extranjero desde 2018. Su nombre también fue presentado en diciembre por la representante estadounidense Claudia Tenney (R-NY), dijo su oficina en un comunicado, por su mediación de los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y varios estados árabes en 2020.

Las nominaciones hechas este año por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el gobierno de Pakistán ocurrieron después de la fecha límite del 1 de febrero para el premio de 2025.

Trump ha dicho repetidamente que “merece” el premio y afirma haber “terminado siete guerras”. La semana pasada, bromeó con la posibilidad de terminar una octava guerra si Israel y Hamas acuerdan su plan de paz destinado a concluir la guerra de casi dos años en Gaza.

“Nadie ha hecho eso jamás”, dijo a una reunión de líderes militares en la Base del Cuerpo de Marines Quantico en Virginia. “¿Recibirás el Premio Nobel? Absolutamente no. Se lo darán a algún tipo que no hizo una maldita cosa”.

PUBLICIDAD

Israel y Hamas han acordado desde entonces la primera fase del plan de paz para Gaza, allanando el camino para una pausa en los combates y la liberación de los rehenes restantes retenidos por Hamas a cambio de prisioneros palestinos. En las primeras horas del jueves, familias de rehenes y sus partidarios comenzaron a corear “Premio Nobel para Trump” mientras se reunían en la plaza de los rehenes de Tel Aviv.

Veteranos del Nobel dicen que el comité prioriza los esfuerzos multilaterales sostenidos sobre las victorias diplomáticas rápidas. Theo Zenou, historiador e investigador de la Henry Jackson Society, dijo que los esfuerzos de Trump aún no han demostrado ser duraderos.

“Hay una gran diferencia entre lograr que los combates se detengan a corto plazo y resolver las causas fundamentales del conflicto”, dijo Zenou.

1 / 9 | Desde el billete de $100 hasta el monte Rushmore: así republicanos buscan honrar a Donald Trump. Este año, legisladores republicanos han patrocinado una serie de proyectos de ley que buscan honrar a Donald Trump. - Mark Schiefelbein 1 / 9 Desde el billete de $100 hasta el monte Rushmore: así republicanos buscan honrar a Donald Trump Este año, legisladores republicanos han patrocinado una serie de proyectos de ley que buscan honrar a Donald Trump. Mark Schiefelbein Compartir

Zenou también destacó la postura desdeñosa de Trump sobre el cambio climático como fuera de sintonía con lo que muchos, incluido el comité del Nobel, ven como el mayor desafío de paz a largo plazo del planeta.

“No creo que le otorguen el premio más prestigioso del mundo a alguien que no cree en el cambio climático”, dijo Zenou. “Cuando miras a ganadores anteriores que han sido constructores de puentes, han encarnado la cooperación internacional y la reconciliación: estas no son palabras que asociamos con Trump.”

El comité del Nobel fue objeto de feroces críticas en 2009 por otorgarle al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el premio apenas nueve meses después de su primer mandato. Muchos argumentaron que Obama no había estado en el cargo el tiempo suficiente para tener un impacto digno del Nobel.

PUBLICIDAD

Y la propia franqueza de Trump sobre la posibilidad de ganar el premio podría ir en su contra: el comité no querrá ser visto como cediendo a la presión política, dijo Nina Græger, directora del Instituto de Investigación de la Paz de Oslo.

Las perspectivas de Trump para el premio de este año son “una posibilidad remota”, dijo. “Su retórica no apunta a una perspectiva pacífica”.

1 / 14 | Premios Nobel 2025: estos son los laureados de este año por sus trabajos a favor de la humanidad. Los Premios Nobel fueron creados por Alfred Nobel, un empresario y químico sueco del siglo XIX. Los primeros premios se entregaron en 1901, siguiendo los deseos de Nobel de usar su fortuna para premiar “a aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”. - Lee Jin-man 1 / 14 Premios Nobel 2025: estos son los laureados de este año por sus trabajos a favor de la humanidad Los Premios Nobel fueron creados por Alfred Nobel, un empresario y químico sueco del siglo XIX. Los primeros premios se entregaron en 1901, siguiendo los deseos de Nobel de usar su fortuna para premiar “a aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad”. Lee Jin-man Compartir