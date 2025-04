“Yo era chiquito, pero mi padre contaba que venía el padre Jorge de la Iglesia San José... Estimo que mi padre, que era humilde también, debe habérselos regalado”, relató el jueves a The Associated Press Juan José Muglia, de 52 años, mientras mostraba un par de mocasines de cuero que se venden por más de $150.

“En ese tiempo no había tanta variedad, la moda eran los mocasines y estos que él usaba eran los escolares con cordones. Es un zapato tipo de colegio, super resistente. El padre Jorge era una persona muy humilde”, evocó Muglia.

Cuando en 2014 se hizo cargo de la zapatería familiar Muglia tuvo la intención de hacerle llegar un par de zapatos a Roma, pero no pudo cumplir su sueño. “Me dijeron que no porque ya usaba otro tipo de zapatos, que tenía los pies muy hinchados y no podía con éstos”, se lamentó.