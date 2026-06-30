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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Registran sismo de magnitud preliminar 6.0 en México

Ocurrió frente a la costa del estado de Sinaloa y, al momento, no hay detalles sobre víctimas o daños

30 de junio de 2026 - 5:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El sismo fue reportado en la tarde del martes. (Captura/USGS)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un terremoto de magnitud preliminar 6.0, registrado a las 4:45 p.m. de este martes, fue registrado frente a la costa del estado de Sinaloa, México.

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De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ocurrió a 24.8 grados norte y a 108.9 grados oeste, con una profundidad de 10 kilómetros y a 75 kilómetros de la ciudad de El Progreso.

El sismo es el más reciente luego de que se registrara uno de magnitud 4.3 en zona amazónica de Ecuador, también el martes, y luego de que el paado miércoles pasado Venezuela registrara dos devastadores terremotos de 7.2 y 7.5, respectivamente.

Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. Una foto aérea muestra un edificio destruido en La Guaira, la zona más afectada por los sismos. Un grupo de personas afectadas espera por la ayuda humanitaria que va llegando al país.
1 / 20 | En imágenes: hospitales al límite y brotes de enfermedades infecciosas en Venezuela. Las organizaciones humanitarias advirtieron este martes de que el frágil sistema sanitario de Venezuela se encuentra al límite de su capacidad casi una semana después de dos potentes terremotos. Mientras residentes, como Kerli Faria, siguen buscando a familiares entre los escombros de La Guaira. - Ariana Cubillos

Al momento, no han trascendido detalles sobre víctimas o daños.

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