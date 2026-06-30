Registran sismo de magnitud preliminar 6.0 en México
Ocurrió frente a la costa del estado de Sinaloa y, al momento, no hay detalles sobre víctimas o daños
30 de junio de 2026 - 5:18 PM
30 de junio de 2026 - 5:18 PM
Un terremoto de magnitud preliminar 6.0, registrado a las 4:45 p.m. de este martes, fue registrado frente a la costa del estado de Sinaloa, México.
De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ocurrió a 24.8 grados norte y a 108.9 grados oeste, con una profundidad de 10 kilómetros y a 75 kilómetros de la ciudad de El Progreso.
El sismo es el más reciente luego de que se registrara uno de magnitud 4.3 en zona amazónica de Ecuador, también el martes, y luego de que el paado miércoles pasado Venezuela registrara dos devastadores terremotos de 7.2 y 7.5, respectivamente.
Al momento, no han trascendido detalles sobre víctimas o daños.
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