Hallan no culpable a acusado de asesinato de dos estudiantes peruanos en la calle Loíza en 2023

La jueza Yazdel A. Ramos Colón, del Tribunal de San Juan encontró no culpable a Jeremy Serrano Alicea, quien figuraba como acusado por el asesinato el 6 de mayo de 2023 de dos estudiantes universitarios de nacionalidad peruana, confirmó a El Nuevo Día la Oficina Administración de los Tribunales (OAT).

“Se celebró el juicio y se determinó que el Ministerio Púbico no pudo determinar más allá de duda razonable su culpabilidad”, indicó Jean Carlo Pérez, portavoz de prensa de la OAT.

A través de un juicio por tribunal de derecho, el hombre de 26 años resultó absuelto del crimen, registrado cuando las víctimas salían del negocio Emo-Y Bar & Lounge, ubicado en la calle Manuel Corchado, esquina con la calle Loíza, en Santurce.

Contra Serrano Alicea pesaban cargos por asesinato, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego y violaciones a la Ley de Armas.

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Serrano Alicea fue detenido en marzo en el aeropuerto Luis Muñoz Marín cuando presuntamente regresaba a isla de un vuelo procedente de Estados Unidos luego de que el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan recibiera una confidencia que señalaba a Serrano Alicea como el responsable del doble asesinato.

Momento en que mujer dispara cerca del negocio donde asesinaron a dos turistas en la calle Loíza La Policía pidió ayuda y difundió este vídeo para dar con el paradero de esta mujer.

Las víctimas, identificadas como Franco Medina Angulo y Sergio Palomino Ruiz, de 29 y 28 años eran estudiantes de la Universidad de Nueva York (NYU) y habían viajado a Puerto Rico para celebrar un cumpleaños y fueron ultimados cuando compartían con otras cinco personas de diferentes nacionalidades.