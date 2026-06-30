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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan no culpable a acusado de asesinato de dos estudiantes peruanos en la calle Loíza en 2023

Jeremy Serrano Alicea, de 26 años, había sido señalado como autor del crimen

30 de junio de 2026 - 6:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sergio Palomino y Franco Medina, estudiantes peruanos que murieron en una balacera en Santurce. (Captura)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Yazdel A. Ramos Colón, del Tribunal de San Juan encontró no culpable a Jeremy Serrano Alicea, quien figuraba como acusado por el asesinato el 6 de mayo de 2023 de dos estudiantes universitarios de nacionalidad peruana, confirmó a El Nuevo Día la Oficina Administración de los Tribunales (OAT).

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“Se celebró el juicio y se determinó que el Ministerio Púbico no pudo determinar más allá de duda razonable su culpabilidad”, indicó Jean Carlo Pérez, portavoz de prensa de la OAT.

A través de un juicio por tribunal de derecho, el hombre de 26 años resultó absuelto del crimen, registrado cuando las víctimas salían del negocio Emo-Y Bar & Lounge, ubicado en la calle Manuel Corchado, esquina con la calle Loíza, en Santurce.

Contra Serrano Alicea pesaban cargos por asesinato, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego y violaciones a la Ley de Armas.

Serrano Alicea fue detenido en marzo en el aeropuerto Luis Muñoz Marín cuando presuntamente regresaba a isla de un vuelo procedente de Estados Unidos luego de que el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan recibiera una confidencia que señalaba a Serrano Alicea como el responsable del doble asesinato.

Momento en que mujer dispara cerca del negocio donde asesinaron a dos turistas en la calle Loíza

Momento en que mujer dispara cerca del negocio donde asesinaron a dos turistas en la calle Loíza

La Policía pidió ayuda y difundió este vídeo para dar con el paradero de esta mujer.

Las víctimas, identificadas como Franco Medina Angulo y Sergio Palomino Ruiz, de 29 y 28 años eran estudiantes de la Universidad de Nueva York (NYU) y habían viajado a Puerto Rico para celebrar un cumpleaños y fueron ultimados cuando compartían con otras cinco personas de diferentes nacionalidades.

Una mujer sentenciada a tres años de prisión por disparar previo a la muerte de dos estudiantes peruanos e identificada como Marangelys Mclat Claudio, señaló que habría señalado a Serrano Alicea como uno de los dos sujetos que vio armados dentro del negocio la madrugada en que ocurrió el crimen.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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