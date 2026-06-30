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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Juez encontró no culpable a acusado del asesinato de dos estudiantes peruanos en la calle Loíza en 2023

Jeremy Serrano Alicea, de 26 años, fue señalado por la Policía como el autor del doble asesinato

30 de junio de 2026 - 6:34 PM

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Sergio Palomino Ruiz y Franco Medina Angulo, estudiantes peruanos que murieron en una balacera en Santurce. (Captura)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de San Juan, encontró no culpable en todos los cargos a Jeremy Serrano Alicea, acusado por el asesinato de dos estudiantes universitarios de nacionalidad peruana en hechos registrados el 6 de mayo de 2023 en Santurce.

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Jean-Carlo Pérez Nieves, portavoz de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), confirmó a El Nuevo Día el resultado del juicio por tribunal de derecho.

“Se celebró el juicio y se determinó que el Ministerio Púbico no pudo determinar más allá de duda razonable su culpabilidad”, resaltó Pérez Nieves.

Tras Serrano Alicea, de 26 años, ser encontrado no culpable, quedó absuelto por los cargos relacionados con las muertes de Sergio Palomino Ruiz y Franco Medina Angulo, de 28 y 29 años, respectivamente, cuando salían del negocio Emo-Y Bar & Lounge en la calle Loíza, en Santurce.

Contra Serrano Alicea pesaban cargos por asesinato, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego y violaciones a la Ley de Armas.

Momento en que mujer dispara cerca del negocio donde asesinaron a dos turistas en la calle Loíza

Momento en que mujer dispara cerca del negocio donde asesinaron a dos turistas en la calle Loíza

La Policía pidió ayuda y difundió este vídeo para dar con el paradero de esta mujer.

Serrano Alicea fue arrestado el 15 de marzo de 2024, al llegar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en un vuelo procedente de Boston, Massachusetts. Al día siguiente, la jueza Brenda Sala Rivera encontró causa para arresto y fijó una fianza de $3 millones que no prestó.

Palomino Ruiz y Medina Angulo, estudiantes de la Universidad de Nueva York, viajaron a la isla para celebrar un cumpleaños y compartían con otras cinco personas en el establecimiento la noche de los hechos.

Ambos recibieron heridas de proyectil de bala al salir del local y mientras aguardaban para ser recogidos mediante el servicio de Uber.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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