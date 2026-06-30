Juez encontró no culpable a acusado del asesinato de dos estudiantes peruanos en la calle Loíza en 2023

El juez Rafael Taboas Dávila, del Tribunal de San Juan, encontró no culpable en todos los cargos a Jeremy Serrano Alicea, acusado por el asesinato de dos estudiantes universitarios de nacionalidad peruana en hechos registrados el 6 de mayo de 2023 en Santurce.

Jean-Carlo Pérez Nieves, portavoz de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), confirmó a El Nuevo Día el resultado del juicio por tribunal de derecho.

“Se celebró el juicio y se determinó que el Ministerio Púbico no pudo determinar más allá de duda razonable su culpabilidad”, resaltó Pérez Nieves.

Tras Serrano Alicea, de 26 años, ser encontrado no culpable, quedó absuelto por los cargos relacionados con las muertes de Sergio Palomino Ruiz y Franco Medina Angulo, de 28 y 29 años, respectivamente, cuando salían del negocio Emo-Y Bar & Lounge en la calle Loíza, en Santurce.

Contra Serrano Alicea pesaban cargos por asesinato, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego y violaciones a la Ley de Armas.

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Momento en que mujer dispara cerca del negocio donde asesinaron a dos turistas en la calle Loíza La Policía pidió ayuda y difundió este vídeo para dar con el paradero de esta mujer.

Palomino Ruiz y Medina Angulo, estudiantes de la Universidad de Nueva York, viajaron a la isla para celebrar un cumpleaños y compartían con otras cinco personas en el establecimiento la noche de los hechos.