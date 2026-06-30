Registran un sismo de magnitud 4.3 en zona amazónica de Ecuador
El país se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, donde se registra fuerte actividad sísmica
30 de junio de 2026 - 9:02 AM
30 de junio de 2026 - 9:02 AM
Un sismo de magnitud 4.3 se registró este martes en la provincia de Morona Santiago, situada en la Amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.
Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a la 01:02 hora local (06:02 GMT) a 2.10 grados de latitud sur y a 77.67 grados de longitud oeste.
De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 13 kilómetros y a 43.9 kilómetros de la ciudad de Macas.
Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
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