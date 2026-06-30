Registran un sismo de magnitud 4.3 en zona amazónica de Ecuador

Un sismo de magnitud 4.3 se registró este martes en la provincia de Morona Santiago, situada en la Amazonía de Ecuador, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a la 01:02 hora local (06:02 GMT) a 2.10 grados de latitud sur y a 77.67 grados de longitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 13 kilómetros y a 43.9 kilómetros de la ciudad de Macas.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.