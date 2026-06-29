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Confirman la muerte de la comediante Gabriela Fleritt por terremotos en Venezuela

Su cuerpo fue localizado bajo los escombros de las Residencias Las Palmas en el sector de Macuto, estado La Guaira

29 de junio de 2026 - 10:54 AM

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La comediante Gabriela Fleritt perteneció a la época de oro de la televisión venezolana, en la que debutó en el show de comedia “Bienvenidos”. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La familia de la humorista y actriz venezolana Gabriela Fleritt finalmente confirmó el domingo el hallazgo sin vida de su cuerpo tras la tragedia de los terremotos en La Guaira, Venezuela. Tenía 55 años de edad.

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“Con profundo dolor informamos que, tras la confirmación de nuestros familiares y vecinos presentes en el lugar de los hechos, fueron hallados sin vida nuestros queridos Gabriela Fleritt, Andrea Laya y Mariano Ferrera”, indica el comunicado.

Su cuerpo fue localizado bajo los escombros de las Residencias Las Palmas en el sector de Macuto, estado La Guaira, edificación que colapsó por completo debido al devastador doble terremoto del 24 de junio de 2026.

La familia de Fleritt agradeció a las personas “que nos acompañaron durante esta incansable búsqueda: a quienes compartieron las publicaciones, difundieron la información, elevaron una oración y nos brindaron palabras de apoyo y esperanza”.

Luego agregó: “Cada gesto de solidaridad significó mucho para nuestra familia y jamás lo olvidaremos”.

También se comprometieron a permanecer firme junto a Sebastian Landi, “el hermoso regalo de vida que nos dejaron Gabriela y Mariano. Lo cuidaremos, protegeremos y acompañaremos siempre con todo nuestro amor”.

La intérprete perteneció a la época de oro de la televisión venezolana. Debutó en el show de comedia “Bienvenidos” junto al veterano actor Miguel Ángel Landa y participó en otras producciones de humor como “Cheverisimo”, “¡A que te ríes!” y“Chisparates”.

Tags
VenezuelaTerremotosactriz fallecimiento
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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