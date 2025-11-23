Opinión
23 de noviembre de 2025
Reportan 24 muertos: ataques israelíes contra Gaza ponen la tregua en jaque

Israel ha perpetrado previamente una serie de ofensivas similares tras reportes de ataques contra sus fuerzas durante el alto el fuego

23 de noviembre de 2025 - 8:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Palestinos trasladan el cuerpo de un hombre que murió por ataques israelíes en la Franja de Gaza a la morgue del Hospital Al-Aqsa en Deir al-Balah, el sábado 22 de noviembre de 2025. (Abdel Kareem Hana)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El ejército de Israel lanzó ataques aéreos el sábado contra milicianos de Hamas en Gaza, en la más reciente prueba del alto el fuego que comenzó el 10 de octubre, al tiempo que la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu indicó que cinco miembros de alto rango de Hamas fueron abatidos. Autoridades de salud en Gaza reportaron al menos 24 muertos y 54 heridos, incluyendo niños.

Los ataques, que Israel dijo fueron en respuesta a disparos contra sus tropas, se registran en un momento en que toma fuerza un impulso internacional sobre Gaza, en el que destaca la aprobación el lunes de parte del Consejo de Seguridad de la ONU de un plan de Estados Unidos para asegurar y gobernar el territorio. Este plan autoriza el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para proporcionar seguridad, aprueba un gobierno transitorio que será supervisado por el presidente Donald Trump y contempla un posible camino futuro hacia un Estado palestino independiente.

Israel ha perpetrado previamente una serie de ofensivas similares tras reportes de ataques contra sus fuerzas durante el alto el fuego. Al menos 33 palestinos fueron asesinados durante un período de 12 horas entre miércoles y jueves, en su mayoría mujeres y niños, de acuerdo con autoridades sanitarias de Gaza.

Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes.Una imagen de satélite de la firma Planet Labs PBC, muestra una fila de vehículos en una carretera junto a la costa que se dirigían el sábado al norte, hacia la Ciudad de Gaza.El Ministerio de Salud forma parte del gobierno dirigido por Hamás, y la ONU y muchos expertos independientes consideran que sus cifras de fatalidades son la estimación más fiable de las bajas en tiempos de guerra.
1 / 25 | De vuelta a Gaza: palestinos regresan tras alto al fuego entre Hamás e Israel. Palestinos desplazados caminan con sus pertenencias junto a edificios destruidos mientras regresan a sus hogares en Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza, después de que Israel y Hamás acordaran una pausa en la guerra y la liberación de los rehenes restantes. - Jehad Alshrafi

“Frágil” alto al fuego

Uno de los ataques del sábado tuvo como objetivo un vehículo, matando a 11 palestinos e hiriendo a más de 20 en el barrio de Rimal en Ciudad de Gaza, afirmó Rami Mhanna, director gerente del Hospital Shifa, a donde fueron trasladadas las víctimas. La mayoría de los heridos eran niños, señaló el director Mohamed Abu Selmiya.

Un video de The Associated Press mostró a niños y otras personas inspeccionando el vehículo ennegrecido, ya sin techo.

Otro ataque que tuvo como objetivo una casa cerca del Hospital Al-Awda, en el centro de Gaza, mató al menos a tres personas e hirió a otras 11, según el hospital. Se informó que un ataque a una casa en el campamento de Nuseirat en el centro de Gaza dejó al menos siete muertos, entre ellos un niño, y 16 heridos.

Y un ataque contra una casa en Deir al-Balah en el centro de Gaza mató a tres personas, incluida una mujer, de acuerdo con el Hospital Al-Aqsa.

“De repente, escuché una fuerte explosión. Miré hacia afuera y vi humo cubriendo todo. No podía ver nada. Me tapé los oídos y comencé a gritar a los demás en la tienda para que corrieran”, dijo Khalil Abu Hatab en Deir al-Balah. “Cuando me asomé de nuevo, me di cuenta de que el piso superior de la casa de mi vecino había desaparecido”.

“Es un alto el fuego frágil”, añadió. “Así no se puede vivir. No hay lugar seguro”.

El ejército de Israel informó en un comunicado que lanzó ataques contra Hamas después que un “terrorista armado” cruzó a un área controlada por Israel y disparó a las tropas en el sur de Gaza. Afirmó que ningún soldado resultó herido. El ejército agregó que la persona había utilizado una carretera por la que ingresa ayuda humanitaria al territorio, y lo calificó como una “violación extrema” del alto el fuego.

En otras declaraciones, el ejército indicó que los soldados mataron a 11 “terroristas” en el área de Rafah y detuvieron a otros seis que intentaron huir de una estructura subterránea. Agregó que sus fuerzas mataron a otros dos que cruzaron a áreas controladas por Israel en el norte de Gaza y avanzaron hacia los soldados.

Las fuerzas israelíes permanecen en poco más de la mitad de Gaza tras retirarse de algunas áreas bajo el alto el fuego.

Un miembro senior del buró político de Hamás, Izzat al-Rishq, acusó en un comunicado a Israel de “fabricar pretextos para evadir el acuerdo de alto el fuego y regresar a la guerra de exterminio” y dijo que Hamas había instado a Estados Unidos y otros mediadores a obligar a Israel a implementar el acuerdo.

El comunicado de Hamas no comentó sobre la afirmación de la oficina de Netanyahu de cinco miembros de alto rango asesinados.

El costo de la guerra

La guerra comenzó con el ataque liderado por Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, que mató a unas 1,200 personas y tomó a más de 250 como rehenes. Casi todos los rehenes o sus restos han sido devueltos en altos el fuego u otros acuerdos.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que 69,733 palestinos han sido asesinados y 170,863 heridos en la ofensiva de represalia de Israel. El número ha aumentado durante el alto el fuego tanto por nuevos ataques israelíes como por la recuperación e identificación de cadáveres de personas asesinadas anteriormente en la guerra.

El Ministerio no distingue entre civiles y combatientes en sus cifras, pero ha dicho que las mujeres y los niños constituyen la mayoría de los muertos. El Ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamas y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que son considerados generalmente confiables por expertos independientes.

The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
