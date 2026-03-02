Reportan 31 muertes: cientos de aviones israelíes bombardean Líbano e Irán

El ejército israelí afirmó este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano, y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará “caro” haber abierto fuego contra Israel.

Las fuerzas armadas de Israel lanzaron este lunes una ola de ataques contra Hezbolá después de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra su territorio.

Según el Ministerio de Salud del Líbano, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridos en el bombardeo de Israel, reportó la Agencia EFE.

“En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán”, dijo el portavoz militar, el general israelí Effie Defrin, en televisión.

“Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro”.

Asimismo, el ejército indicó que había llevado a cabo un “bombardeo selectivo” contra un alto responsable de Hezbolá en Beirut.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó en X que el secretario general del movimiento islamista, Naim Qasem, era “un objetivo designado a abatir”.

Este lunes temprano, periodistas de la AFP reportaron un bombardeo israelí en la periferia sur de la capital libanesa, feudo de Hezbolá.