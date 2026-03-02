Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reportan 31 muertes: cientos de aviones israelíes bombardean Líbano e Irán

Las fuerzas armadas de Israel lanzaron este lunes una ola de ataques contra Hezbolá

2 de marzo de 2026 - 6:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Captura de video donde se observa un bombardeo este lunes, en Beirut, Líbano. Israel lanzó una intensa oleada de bombardeos contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, después de que el grupo chií libanés Hezbolá perpetrara un ataque con proyectiles y drones contra el norte del Estado judío. (Agencia EFE)
Por AFP
Agencia de noticias

El ejército israelí afirmó este lunes estar llevando a cabo ataques simultáneos en Irán y Líbano, y advirtió al movimiento islamista libanés Hezbolá que pagará “caro” haber abierto fuego contra Israel.

Las fuerzas armadas de Israel lanzaron este lunes una ola de ataques contra Hezbolá después de que el grupo, respaldado por Irán, reivindicara unos disparos de cohetes contra su territorio.

Según el Ministerio de Salud del Líbano, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridos en el bombardeo de Israel, reportó la Agencia EFE.

“En este momento, cientos de aviones de la fuerza aérea están bombardeando simultáneamente Líbano e Irán”, dijo el portavoz militar, el general israelí Effie Defrin, en televisión.

“Hezbolá abrió fuego anoche. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Les habíamos advertido, y lo pagarán caro”.

Según el Ministerio de Salud del Líbano, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridos en el bombardeo de Israel.
Según el Ministerio de Salud del Líbano, al menos 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridos en el bombardeo de Israel. (Agencia EFE)

Asimismo, el ejército indicó que había llevado a cabo un “bombardeo selectivo” contra un alto responsable de Hezbolá en Beirut.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó en X que el secretario general del movimiento islamista, Naim Qasem, era “un objetivo designado a abatir”.

Este lunes temprano, periodistas de la AFP reportaron un bombardeo israelí en la periferia sur de la capital libanesa, feudo de Hezbolá.

Los ataques israelíes se produjeron después de lanzamientos de cohetes y drones desde Líbano, el primer ataque contra Israel reivindicado por Hezbolá desde que se firmó un acuerdo de alto el fuego en noviembre de 2024, que puso fin a más de un año de guerra entre ambas partes.

IsraelBreaking NewsIránLíbano
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
