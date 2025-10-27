Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Reportan un temblor de 6.5 grados en la isla caribeña de Guadalupe

El sismo se registró a eso de las 8:38 de la mañana

27 de octubre de 2025 - 12:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El epicentro del temblor fue ubicado a 162 kilómetros al este-noreste de Beauséjour, en la isla de Guadalupe. (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Un temblor de 6.5 grados se reportó en la mañana de este lunes en la isla caribeña de Guadalupe sin que, de momento, las autoridades hayan informado de heridos o fallecidos o de alguna alerta de tsunami para la zona.

Así lo informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) en su página web, en la que se destaca que el sismo se registró a las 08:38 a.m., a 162 kilómetros al este-noreste de Beauséjour, en la isla de Guadalupe.

La profundidad del seísmo fue de 9 kilómetros, detalla el informe del USGS.

Tras ese temblor, el USGS detalla en su portal que se han reportado dos réplicas, una de 6.0 grados y otra de 5.4, a 163 y 150 kilómetros, respectivamente, de Beauséjour.

Guadalupe es un territorio francés de ultramar en el Caribe, con una población de aproximadamente 400,000 personas.

Tags
GuadalupeCaribeTerremotosBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: