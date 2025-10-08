Opinión
8 de octubre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rescatan a cientos de excursionistas del monte Everest tras una fuerte tormenta de nieve

El acceso quedó obstruido en la noche del sábado para los que acampaban a 16,000 pies de altura

8 de octubre de 2025 - 7:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta foto tomada el 4 de octubre de 2025 y publicada por Lingsuiye, lugareños con bueyes y caballos ascienden la montaña durante las labores de rescate para llegar hasta los cientos de excursionistas atrapados por las fuertes nevadas en los campamentos turísticos situados en una ladera del monte Everest, en el Tíbet, el domingo 5 de octubre de 2025. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

BEIJING - Unos 900 excursionistas, guías y otros trabajadores que quedaron varados por una tormenta de nieve el fin de semana, en el lado chino del monte Everest, llegaron a un lugar seguro, informó la prensa estatal el martes por la noche.

Una fuerte tormenta azotó la zona la noche del sábado, cortando el acceso al lugar donde los excursionistas acampaban a una altitud de más de 16,000 pies.

En total, 580 excursionistas y más de 300 guías, pastores de yaks y otros trabajadores quedaron varados. Aproximadamente 350 excursionistas pudieron descender al mediodía del lunes y el resto lo hicieron el martes, reportó la prensa estatal citando al gobierno local.

Algunos excursionistas tenían hipotermia, agregaron, y la agencia noticiosa oficial Xinhua indicó que alrededor de una docena fueron escoltados a un punto de encuentro por equipos con alimentos, medicinas, calefacción y suministros de oxígeno.

La zona turística del Everest en la región del Tíbet en China quedó cerrada temporalmente. El pico de 29,000 pies, el más alto del mundo, se encuentra en la frontera con Nepal.

La tormenta azotó durante un feriado nacional de una semana que termina el miércoles. Muchos chinos viajan dentro y fuera del país durante las vacaciones, que conmemoran el inicio del gobierno del Partido Comunista en China el 1 de octubre de 1949.

En Nepal, un escalador surcoreano murió a causa de una tormenta el fin de semana cerca de la cumbre del Pico Mera, una montaña del Himalaya de 21,250 pies al sur del Everest.

Las tormentas de nieve de principios de temporada afectaron al menos a otras dos zonas en el oeste de China durante el fin de semana, causaron la muerte de una persona y dejaron varados a conductores en una carretera helada y nevada cerca de un lugar frecuentado por excursionistas.

Más de 200 personas fueron evacuadas de un valle remoto y escarpado en las montañas Qilian, en la provincia de Qinghai. Una persona murió por hipotermia y mal de altura.

La zona no está muy desarrollada y las autoridades advirtieron posteriormente que no se acceda sin permiso, citando la dificultad del terreno, el clima impredecible y una altitud promedio de más de 13,000 pies.

En la región de Xinjiang, en el noroeste de China, la zona turística de Kanas quedó cerrada después de una tormenta de nieve el domingo que dejó varados a conductores en una carretera cercana. La vía quedó despejada para el lunes, reportó la prensa estatal.

Monte EverestBreaking NewsChina
