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Rescatan más de 400 gatos que iban a ser comidos en Vietnam

Las autoridades realizaban una redada contra una red criminal dedicada al comercio de carne felina

17 de junio de 2026 - 7:46 AM

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Esta fotografía, difundida por Vietnam Cat Welfare, muestra a unos gatos rescatados recibiendo tratamiento en Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam) el miércoles 17 de junio de 2026. (Vietnam Cat Welfare vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

HANOI, Vietnam — La policía de Vietnam rescató a más de 400 gatos en una importante redada contra una red criminal dedicada al comercio de carne de gato la semana pasada en Ciudad Ho Chi Minh, y al menos 40 de ellos ya se han reunido con sus dueños.

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Sin embargo, tras la operación policial, que se prolongó durante varios días, varios de los gatos murieron debido a las duras condiciones en las que se encontraban, según informaron las organizaciones de defensa de los animales. No dieron más detalles ni facilitaron una cifra exacta de los gatos que no sobrevivieron.

Desde que se llevó a cabo la operación, veterinarios y voluntarios han acudido en masa para cuidar de los gatos en un centro de acogida provisional instalado en unas instalaciones gestionadas por la División de Policía Criminal de Ciudad Ho Chi Minh.

Refugio de Vida Silvestre Iris Alameda (Boquerón): ubicado en Cabo Rojo, parte del Bosque Estatal de Boquerón, esencial para aves acuáticas.Refugio de Vida Silvestre Caño Tiburones: situado entre Arecibo y Barceloneta, es considerado uno de los humedales más importantes de la isla.Refugio Nacional de Vida Silvestre de Desecheo: ubicado al oeste de la isla grande, ha sido restaurado para proteger especies nativas, incluyendo reptiles y aves tras eliminar ratas invasivas.
1 / 10 | Refugios de vida silvestre en Puerto Rico: guardianes de hábitats críticos . Refugio de Vida Silvestre Iris Alameda (Boquerón): ubicado en Cabo Rojo, parte del Bosque Estatal de Boquerón, esencial para aves acuáticas. - Archivo

“Las personas que hayan perdido a sus gatos pueden acudir a la comisaría para identificar a sus mascotas y colaborar con la policía en la investigación”, declaró el agente de policía Nguyên Thê Bâo a los medios locales.

Esta operación es “un aleccionador recordatorio de la enorme magnitud del comercio de carne de gato en Vietnam”, según Karanvir Kukreja, que lidera una campaña contra el consumo de carne de perro y de gato para la organización internacional sin ánimo de lucro Humane World for Animals.

Los medios de comunicación locales también informaron de que la investigación de la policía de Ciudad Ho Chi Minh sobre una oleada de robos de mascotas había dado lugar a la detención de nueve personas.

Durante la operación, la policía llevó a cabo una redada en un patio y descubrió 45 jaulas con unos 400 gatos vivos y cuatro contenedores de espuma llenos de hielo en los que había aproximadamente 80 gatos muertos. Según la policía, también se rescataron unos 20 gatos vivos en otro lugar; la policía indicó que un kilogramo de carne de gato se vendía por unos 70,000 dongs vietnamitas (unos $2.70 dólares).

La operación, en la que se incautaron más de 500 gatos, fue uno de los casos más importantes relacionados con el bienestar de los gatos en Vietnam en los últimos años, según informaron también los medios de comunicación.

Los sospechosos admitieron haber capturado y recogido gatos por todo el sur de Vietnam durante los últimos tres años —en Ciudad Ho Chi Minh, la ciudad más grande del país, así como en las ciudades de Tay Ninh y An Giang—, según informó la policía.

“La triste realidad de este negocio es que cada mes miles de gatos son robados, objeto de tráfico ilegal y sacrificados para obtener carne en todo el país”, afirmó Phuong Pham, directora nacional de Humane World for Animals en Vietnam. “Afortunadamente, estos supervivientes lograron escapar”.

Varias de las gatas rescatadas estaban preñadas, lo que ha hecho que esta semana nacieran gatitos mientras se encontraban bajo custodia policial, según explicó.

Chris Gindelhumer, de la organización sin ánimo de lucro Vietnam Cat Welfare, que está ayudando a cuidar de los animales rescatados, afirmó que “ha visto muchas lágrimas en los últimos días”.

“Es realmente bonito ver cuántas familias vietnamitas vienen en busca de sus gatos”, dijo. “Pero también es desgarrador, porque muchas familias venían a buscar a sus gatos y no los han encontrado”.

“Muchos veterinarios y voluntarios están trabajando sin descanso por el bienestar de los gatos”, afirmó Gindelhumer.

El consumo de carne de perro y gato es legal en Vietnam. Los vendedores deben disponer de permisos que acrediten el origen de los animales. Sin embargo, algunas ciudades, como Hoi An, en el centro de Vietnam, están colaborando con organizaciones internacionales de defensa del bienestar animal para poner fin al consumo de carne de perro y gato en la ciudad.

Poco después de que Corea del Sur prohibiera el consumo de carne de perro a partir de 2024, las autoridades vietnamitas anunciaron que el Gobierno tiene previsto reformar parte del ordenamiento jurídico para proteger mejor a las mascotas y los derechos de sus propietarios.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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