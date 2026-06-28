Rescatistas chilenos “trabajan en condiciones muy difíciles” en Venezuela

Santiago de Chile- El subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, aseguró este sábado que la primera misión de ayuda enviada por el país austral a Venezuela “trabaja en condiciones muy difíciles”, tras los terremotos ocurridos la tarde del miércoles en la zona central del país caribeño.

La autoridad ofreció un balance en su arribo a Santiago, luego de haber dejado instalado al equipo USAR de Bomberos de Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, que está especializado en rescate urbano ante desastres.

Según notificó, los voluntarios fueron destinados al sector de La Guaira, considerada la zona del desastre con mayor afectación que dejó la emergencia.

“Nuestros bomberos están bien, pero trabajando en condiciones muy difíciles, sin conexión permanente a redes locales de telefonía, sin redes permanentes de agua potable y con altísimas temperaturas”, afirmó el subsecretario.

1 / 15 | Imágenes satelitales y aéreas revelan la magnitud de la destrucción en Venezuela. Imágenes aéras muestran la devastación en La Guaira en Venezuela. - FEDERICO PARRA 1 / 15 Imágenes satelitales y aéreas revelan la magnitud de la destrucción en Venezuela Imágenes aéras muestran la devastación en La Guaira en Venezuela. FEDERICO PARRA Compartir

En ese sentido, Pavez señaló que el objetivo es “encontrar a personas que aún puedan estar con vida entre las estructuras colapsadas en la zona afectada por el terremoto”.

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Al menos 1,430 muertos y 3,238 heridos han sido reportados por las autoridades del país caribeño, después de casi tres días de los dos terremotos, de magnitud 7.2 y 7.5, que afectaron principalmente a Caracas y a La Guaira.

El Gobierno venezolano informó de 3,142 familias que han quedaron damnificadas, mientras que la cantidad de desaparecidos se cifraba en 157, el pasado jueves, y las autoridades no la han actualizado.

Pavez valoró la recepción del Gobierno venezolano, que permitió el ingreso de autoridades chilenas junto a los equipos de emergencia, considerando que ambos países no cuentan actualmente con relaciones consulares activas.

“El tema político por ahora no es la prioridad”, afirmó tras detallar que fue recibido por políticos y militares venezolanos, entre los cuales estuvo Mauricio Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores para América Latina del país caribeño.

La operación de ayuda chilena desplegó a dos aeronaves de la Fuerza Aérea de Chile “un avión KC-135 con 30 bomberos y equipamiento de alto nivel especializado en rescate, y un avión C-130 Hércules con 17 rescatistas y ayuda humanitaria”, enumeró.

1 / 8 | 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela. Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. - Agencia EFE 1 / 8 📷 Desesperación en las calles: residentes saquean alimentos y medicinas tras terremotos en Venezuela Decenas de personas saquearon, el 25 de junio de 2026, negocios ubicados en la localidad venezolana de La Guaira, en el norte del país. Agencia EFE Compartir

El grupo de operaciones chileno cuenta con autonomía para permanecer en terreno durante 10 días, según Pavez, y su base fue instalada en el campo de béisbol Jorge García Carneiro en La Guaira, donde también se encuentran equipos de rescate de Colombia, Ecuador y Suiza.

“Ellos tienen provisiones propias, agua potable y conexión satelital, y se encuentran trabajando en la zona de la catástrofe”, comentó.

Asimismo, el funcionario aseguró que el Gobierno chileno se encuentra orientando y dando facilidades a una familia chilena en Venezuela para que pueda dejar el país y volver a Chile.

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