Restos de drones hallados en Ucrania apuntan a que Rusia usa nueva tecnología de Irán

La mayoría de los drones de ataque rusos son negros, dijo Serhii Beskrestnov, un experto en electrónica más conocido como Flash. El nuevo, dijo a The Associated Press, era blanco.

En el interior, no había marcas ni etiquetas consistentes con los drones de fabricación rusa. En cambio, las etiquetas seguían un “estándar de sistema de etiquetado de Irán ”, dijo Beskrestnov.

Expertos que hablaron con AP dijeron que las etiquetas no son una prueba concluyente, pero las palabras en inglés son consistentes con la forma en que Irán marca sus drones. Es muy posible, dijeron, que Irán se lo vendiera a Rusia para probarlo en combate.

Rusia está mejorando su tecnología y tácticas de drones, golpeando a Ucrania con un éxito cada vez mayor. Pero el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que los ataques de Israel contra Irán “likely negatively impact the future provision of Iranian military equipment to Rusia,” ya que Teherán había suministrado “significant quantities” de drones de ataque a Moscú.