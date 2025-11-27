Opinión
27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sentencian a 14 años de prisión por corrupción a Martín Vizcarra, expresidente de Perú

Fue hallado culpable de recibir sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador de la región de Moquegua

27 de noviembre de 2025 - 9:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vizcarra sostuvo que fue "sentenciado por enfrentar al pacto mafioso". (Guadalupe Pardo)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Lima - Un tribunal de Perú condenó el miércoles a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra tras considerar que recibió sobornos de empresas constructoras cuando era gobernador de la región Moquegua, en el sur del país, y lo inhabilitó por nueve años para ejercer cargos públicos.

El exmandatario (2018-2020) fue trasladado horas más tarde al penal de Barbadillo, el cual está reservado y donde han cumplido condena los expresidentes Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alberto Fujimori.

“Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, dijo Vizcarra en X en referencia a la candidatura presidencial de su hermano por su partido Perú Primero de cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

El exmandatario cuestionó de esa manera a los grupos políticos que controlan el Congreso, que son de derecha y entre los cuales tiene un gran peso la fuerza del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) a la que se enfrentó en su gobierno.

Su hermano dijo fuera de la sala de la audiencia que “hoy es un día de vergüenza. El poder judicial acaba de sentenciar a un hombre justo...cuyo único delito es haberse enfrentado toda la vida a los mafiosos”. Agregó que la justicia “que se dicta entre cuatro paredes de mafiosos...no puede ser mayor que la justicia del pueblo peruano que va a ser demostrada con total contundencia el próximo año el 12 de abril cuando le demos un puntapié a esos mafiosos en las ánforas”.

El abogado de Vizcarra anunció que apelará el fallo y pedirá que se revalúe la ejecución inmediata de la sentencia ante una instancia judicial superior.

El Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional concluyó que Vizcarra recibió pagos ilegales de empresas a cambio de adjudicarles contratos para un proyecto de irrigación y la construcción de un hospital, dos de las obras más importantes ejecutadas durante su gestión como gobernador regional (2011-2014).

Vizcarra estaba acusado de haber recibido unos 611,000 dólares en sobornos. Dos empresarios aseguraron durante el proceso judicial que le pagaron para conseguir contratos. La Fiscalía había solicitado una pena de 15 años de prisión para el exmandatario, que se declaró inocente.

El delito que se le imputó es cohecho pasivo propio, en relación con los casos del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital de Moquegua.

El tribunal ordenó al exmandatario y a las empresas implicadas una reparación civil de unos 692,763 dólares.

Ilich López, tercer vicepresidente del Congreso y miembro de Acción Popular, señaló luego de conocerse la sentencia que “las personas y los que hacen política en el Perú deben saber que acá se deben cumplir las normas las leyes y la sentencia judicial es clara. Tiene que cumplir y asumir su responsabilidad”.

Vizcarra llegó a la presidencia luego de la renuncia de Pablo Kuczynski (2016-2018), de quien era vicepresidente.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
