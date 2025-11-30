Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Siete actores iraníes arrestados en Teherán por consumo de alcohol en una fiesta

El alcohol está prohibido desde la Revolución Islámica de 1979

30 de noviembre de 2025 - 8:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Más tarde la mayoría fue liberada bajo fianza o tras firmar cartas en las que aseguraban no repetir la infracción. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Teherán - Unos 20 iraníes, entre ellos al menos siete actores, fueron arrestados en Teherán durante una fiesta en la que se consumían bebidas alcohólicas, algo prohibido en Irán desde la Revolución Islámica de 1979, informaron este domingo medios locales.

RELACIONADAS

“Tras una operación de Inteligencia especial, la policía descubrió una cantidad considerable de alcohol en una fiesta de cumpleaños con varios artistas y detuvo a algunos actores reconocidos”, reportó el la agencia Fars, sin identificar a los detenidos.

Unas 20 personas, siete de ellas actores o actrices, fueron arrestadas durante la fiesta el viernes por la noche, aunque más tarde la mayoría fue liberada bajo fianza o tras firmar cartas en las que aseguraban no repetir la infracción.

Fars indicó que la policía además confiscó 38 litros de alcohol adulterado.

La venta y el consumo de alcohol están prohibidos en Irán desde 1979 y se castigan con multas, latigazos e incluso penas de cárcel.

Aun así, se pueden encontrar bebidas importadas de contrabando o de fabricación casera, que provocan intoxicaciones con cierta frecuencia debido al uso de productos como el metanol.

En los últimos meses, la policía iraní ha clausurado decenas de restaurantes en Teherán y otras ciudades por servir supuestamente bebidas alcohólicas y permitir el baile de mujeres en público.

Esta práctica también está prohibida para las féminas frente a hombres ajenos a la familia, al ser considerada contraria a los valores islámicos, y es sancionada con detenciones o condenas judiciales.

Tags
Breaking NewsIrán
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 30 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: