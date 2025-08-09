Sismo de magnitud 5.9 sacude la costa de Guatemala
Fue reportado como sentido en la capital y, al momento, no hay informe de daños
9 de agosto de 2025 - 5:44 PM
CIUDAD DE GUATEMALA — Un sismo de magnitud 5.9 sacudió el sábado la costa del Pacífico de Guatemala. No hubo reportes inmediatos de daños.
El temblor ocurrió a las 15:40 hora local a unos 100 kilómetros (60 millas) al sur-suroeste de Champerico, Guatemala, a una profundidad de 9 kilómetros (6 millas), reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Según las redes sociales, el sismo fue sentido en la capital de Guatemala y otras zonas.
Los terremotos son comunes en Guatemala. El país centroamericano se encuentra sobre una importante zona de falla que sirve de límite entre las placas norteamericana y caribeña.
