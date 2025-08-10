Opinión
10 de agosto de 2025
90°ligeramente nublado
Sismo de magnitud 6.1 sacude Turquía, provocando el colapso de varios edificios

El terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de 4.6

10 de agosto de 2025 - 2:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esta foto de 9 de febrero de 2023 recuerda el terremoto de magnitud 7.8 que mató a sobre 53,000 personas en el país. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ESTAMBUL — Un sismo de magnitud 6.1 estremeció el domingo una provincia del noroeste de Turquía, causando el colapso de alrededor de una docena de edificios, informó un funcionario. Al menos dos personas quedaron atrapadas en los escombros de un edificio colapsado.

RELACIONADAS

El terremoto ocurrió en la provincia de Balikesir, con epicentro en la ciudad de Sindirgi. Envió temblores que se sintieron a unos 200 kilómetros (125 millas) de distancia en Estambul, una ciudad de más de 16 millones de habitantes.

El alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, dijo a HaberTurk que cuatro personas fueron rescatadas de un edificio colapsado en la ciudad mientras los rescatistas intentaban llegar a otras dos personas en la estructura.

También colapsaron varias casas en el pueblo cercano de Golcuk, relató. El minarete de una mezquita también se derrumbó en el pueblo.

La Agencia de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía informó que el terremoto fue seguido por varias réplicas, incluida una de magnitud 4.6, y exhortó a los ciudadanos a no entrar en edificios dañados.

Turquía se encuentra sobre importantes líneas de falla y los temblores son frecuentes.

En 2023, un terremoto de magnitud 7.8 mató a más de 53,000 personas en Turquía y destruyó o dañó cientos de miles de edificios en 11 provincias del sur y sureste. Otras 6,000 personas murieron en las partes del norte de la vecina Siria.

________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

