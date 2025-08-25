Sobreviviente de almuerzo con hongos tóxicos en Australia lamenta pérdida de su esposa y amigos

Melbourne —El único sobreviviente de un almuerzo mortal con hongos tóxicos en Australia dijo el lunes que se siente solo medio vivo tras la muerte de su esposa y que continúa lamentando la pérdida de sus dos amigos más cercanos.

Ian Wilkinson leyó la primera declaración de impacto de la víctima en una audiencia de sentencia para Erin Patterson en el Tribunal Supremo del estado de Victoria en Melbourne. La mujer de 50 años será sentenciada el 8 de septiembre por tres cargos de asesinato y uno de intento de asesinato.

Un jurado la declaró culpable en julio de asesinar a Don y Gail Patterson y a la hermana de Gail, Heather Wilkinson, con un almuerzo de hojaldres de carne Wellington y hongos silvestres mortales.

El esposo separado de Patterson, Simon Patterson, fue invitado pero no asistió al almuerzo de julio de 2023 servido a sus suegros y a la tía y el tío de su esposo separado en su casa.

También fue declarada culpable de intentar asesinar a Ian Wilkinson, quien pasó semanas en un hospital y sobrevivió después de recibir un trasplante de hígado.

La fiscalía abogó por una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que los abogados defensores quieren que sea elegible para la liberación después de cumplir 30 años.

“La ofensa aquí es horrenda”, dijo el juez Christopher Beale al tribunal.

Wilkinson, un pastor bautista, describió a su esposa como una mujer que se tomaba en serio su fe y estaba llena de amor, bondad y autocontrol.

“Solo me siento medio vivo sin ella”, dijo Wilkinson antes de llorar.

“Es una de las deficiencias angustiosas de nuestra sociedad que se preste tanta atención a quienes hacen el mal y tan poca a quienes hacen el bien”, agregó.

Describió a Gail y Don Patterson, los padres del esposo separado de Erin Patterson, Simon Patterson, como las personas más cercanas a él después de su esposa y su familia.

“Mi vida está muy empobrecida sin ellos”, dijo Wilkinson.

“Me angustia que Erin haya actuado con insensible y calculado desprecio por mi vida y la vida de aquellos a quienes amo. ¿Qué tontería posee una persona para pensar que el asesinato podría ser la solución a sus problemas, especialmente el asesinato de personas que solo tienen buenas intenciones hacia ella?”, agregó.

Wilkinson le ofreció a Patterson su perdón por los daños que le había hecho.

“Digo ‘daños hechos a mí’ con conocimiento de causa. No tengo poder ni responsabilidad para perdonar los daños causados a otros”, dijo Wilkinson.

“Mi oración por ella es que use su tiempo en la cárcel sabiamente para convertirse en una mejor persona”, agregó.

Erin Patterson asistió al tribunal de Melbourne en persona el lunes, vistiendo una blusa de cachemira con una chaqueta marrón claro. Parecía conmovida emocionalmente mientras Ian Wilkinson hablaba.

Siete familiares de las víctimas leyeron declaraciones de impacto al tribunal el lunes o hicieron que las leyeran en su nombre.

Erin Patterson enfrenta una posible cadena perpetua por cada uno de los asesinatos y 25 años por intento de asesinato.

Tendrá un mes después de su sentencia para presentar una apelación contra su sentencia y condena.

La defensa presentó que Erin Patterson afirmó que le habían diagnosticado el síndrome de Asperger y que su esposo creía que sufría de ansiedad, autismo de alto funcionamiento y posible TDAH.

El juez dijo que la evidencia del síndrome de Asperger “no tiene mucha credibilidad”.

La fiscal Jane Warren desestimó las afirmaciones de condiciones de salud mental como pruebas de oídas.

Dijo que Beale no debería mostrarle piedad a Erin Patterson. Comparó el caso con uno en 2017 cuando Michael Cardamone fue sentenciado en Victoria a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de un vecino a quien quemó vivo.