Socios comerciales de Estados Unidos buscan refugio de la furia de Donald Trump y llegan a acuerdos entre ellos

Washington - Acosados y zarandeados por los aranceles del presidente Donald Trump durante el último año, los aliados de larga data de Estados Unidos buscan desesperadamente formas de protegerse de la ira impulsiva del mandatario.

Los socios comerciales de Estados Unidos están cerrando acuerdos entre ellos -a veces descartando viejas diferencias- en un intento de diversificar sus economías alejándolas de un nuevo Estados Unidos proteccionista. Los bancos centrales y los inversores mundiales se están deshaciendo de dólares y comprando oro. En conjunto, sus acciones podrían disminuir la influencia de Estados Unidos y significar tipos de interés y precios más altos para los estadounidenses ya enfadados por el alto coste de la vida.

El verano y el otoño pasados, Trump utilizó la amenaza de castigar con impuestos las importaciones para obligar a la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y otros socios comerciales a aceptar acuerdos comerciales sesgados y promover inversiones masivas en Estados Unidos.

Pero un acuerdo con Trump, han descubierto, no es ningún acuerdo.

El mercurial presidente encuentra repetidamente razones para conjurar nuevos aranceles que imponer a socios comerciales que pensaban que ya habían hecho suficientes concesiones para satisfacerle.

Apenas unos meses después de alcanzar su acuerdo con la UE, Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a ocho países europeos por oponerse a sus intentos de arrebatar a Dinamarca el control de Groenlandia, aunque rápidamente dio marcha atrás. Y el mes pasado, dijo que impondría aranceles del 100% a Canadá por romper con Estados Unidos al aceptar reducir los aranceles canadienses sobre los vehículos eléctricos chinos.

“Nuestros socios comerciales están descubriendo que los acuerdos unilaterales que firmaron con Estados Unidos ofrecen poca protección”, declaró Wendy Cutler, ex negociadora comercial estadounidense y vicepresidenta del Asia Society Policy Institute. “En consecuencia, nuestros socios están llevando a cabo una intensa labor de diversificación comercial para reducir su dependencia de Estados Unidos”.

Los partidarios de Trump, como Paul Winfree, que fue subdirector del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump, desconfiaban del descenso relativo de las tenencias de billetes del Tesoro estadounidense por parte de los bancos centrales extranjeros y ven la deuda nacional como una vulnerabilidad que los rivales querrían explotar.

Winfree, director general del Instituto de Innovación de Política Económica, un grupo de expertos, dijo que algunos de los asesores de Trump no creen que Estados Unidos se haya beneficiado plenamente de la condición del dólar como moneda dominante en el mundo.

“Pero el hecho es que todos los demás países están celosos de nuestro estatus, y a muchos de nuestros adversarios les encantaría desafiar al dólar estadounidense y a los bonos del Tesoro”, afirmó.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, insiste en que la posición de Estados Unidos en la escena mundial no ha disminuido.

“El presidente Trump sigue comprometido con la fortaleza y el poder del dólar estadounidense como moneda de reserva del mundo”, dijo.

India y la UE cierran un acuerdo largamente esperado

El acuerdo más llamativo hasta ahora ha sido el pacto anunciado la semana pasada entre la UE de 27 países y la India, la gran economía de más rápido crecimiento del mundo. Los negociadores llevaban casi dos décadas antes de cerrar el acuerdo.

Del mismo modo, el acuerdo comercial entre la UE y los países sudamericanos del Mercosur, anunciado hace dos semanas, ha llevado un cuarto de siglo de negociaciones. Creará un mercado de libre comercio de más de 700 millones de personas.

“Algunos de estos acuerdos se han estado gestando durante bastante tiempo”, dijo Maurice Obstfeld, investigador principal del Instituto Peterson de Economía Internacional y ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional. “La presión de Trump hizo que tuvieran más ganas de acelerar el proceso y llegar a un acuerdo”.

Los exportadores de la UE se mostraron exultantes ante el acuerdo con India. VDMA, un grupo de empresas europeas de maquinaria e ingeniería de plantas, acogió con satisfacción la reducción de los aranceles indios sobre la maquinaria.

“El acuerdo de libre comercio entre India y la UE aporta un oxígeno muy necesario a un mundo cada vez más dominado por los conflictos comerciales”, declaró en un comunicado el director ejecutivo de la VDMA, Thilo Brodtmann. “Con este acuerdo, Europa envía una clara señal a favor del comercio basado en normas y en contra de la ley de la selva”.

“Tenemos todas las cartas”

El lunes, Trump anunció en las redes sociales su propio acuerdo con India. Estados Unidos reduciría los aranceles sobre las importaciones indias después de que el país accediera a dejar de comprar petróleo a Rusia, que ha utilizado las ventas para financiar su guerra de cuatro años en Ucrania.

El presidente dijo que India reduciría a cero sus aranceles sobre los productos estadounidenses y compraría productos estadounidenses por valor de 500,000 millones de dólares. El abogado especializado en comercio Ryan Majerus, socio de King & Spalding y funcionario de comercio en la administración de Biden y durante el primer mandato de Trump, dijo que las empresas y los analistas jurídicos estaban a la espera de los documentos oficiales de la Casa Blanca en los que se detallaban los pormenores del acuerdo.

Trump apuesta por que haya límites a la capacidad de otros países para alejarse de Estados Unidos. Estados Unidos tiene la mayor economía y el mayor mercado de consumo del mundo. “Tenemos todas las cartas”, dijo Trump a Fox Business este mes.

Países como Corea del Sur, dependientes del mercado y la protección militar de Estados Unidos, no pueden permitirse ignorar las amenazas de Trump. El lunes, por ejemplo, el presidente dijo que iba a aumentar los aranceles sobre los productos surcoreanos porque el poder legislativo del país ha tardado en aprobar el marco comercial anunciado el año pasado. El martes, el Ministerio de Finanzas del país respondió diciendo que su jefe, Koo Yun-cheol, presionaría a los legisladores para que aprobaran rápidamente un proyecto de ley para invertir 350,000 millones de dólares, como se prometió en el acuerdo.

“Estados Unidos intentaba identificar a una contraparte a la que le resultara difícil rechazar de plano las exigencias estadounidenses, dada la profundidad de sus lazos económicos y de seguridad”, declaró Cha Du Hyeogn, analista del Instituto Asan de Estudios Políticos de Corea del Sur.

O pensemos en Canadá, que envía el 75% de sus exportaciones a su vecino del sur. “Canadá y EE.UU. siempre estarán estrechamente vinculados a través del comercio internacional”, dijo Obstfeld, profesor de la Universidad de California en Berkeley. “Estamos hablando de ajustes más o menos al margen”.

Pero el creciente rechazo del mundo a las políticas de Trump ya está teniendo un impacto, haciendo caer el valor del dólar, durante mucho tiempo la moneda de elección para el comercio mundial, a su nivel más bajo desde 2022 la semana pasada frente a varias monedas competidoras.

El politólogo de la Universidad de Syracuse Daniel McDowell, autor del libro “Bucking the Buck: U.S. Financial Sanctions and the International Backlash against the Dollar”, ve un cambio de vibración bajo Trump: Los países e inversores extranjeros quieren reducir su exposición a Estados Unidos, que ha pasado de ser una fuente de seguridad y estabilidad a un motor de inestabilidad e imprevisibilidad bajo Trump.

“Trump ha demostrado que está dispuesto a utilizar la dependencia económica de los países extranjeros de Estados Unidos como palanca en su contra en las negociaciones”, dijo McDowell. “A medida que cambia la percepción global de EE.UU., es natural que los inversores -tanto públicos como privados- reconsideren su relación con el dólar.”

