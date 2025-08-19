Opinión
19 de agosto de 2025
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Soldado de Nueva Zelanda admite intento de espionaje

El hombre creía que estaba comprometido con un agente extranjero en 2019

19 de agosto de 2025 - 8:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cadetes del ejército neozelandés en ejercicio militar. #NuevaZelanda (Corporal Naomi James)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Wellington - Un soldado de Nueva Zelanda que intentó espiar para una potencia extranjera admitió haber intentado realizar espionaje en un tribunal militar.

La condena del lunes fue la primera por espionaje en la historia de Nueva Zelanda. El nombre del soldado fue suprimido, al igual que el país al que intentó pasar secretos.

Los documentos de la corte militar dijeron que el hombre creía que estaba comprometido con un agente extranjero en 2019 cuando intentó comunicar información militar, incluidos directorios telefónicos de la base y mapas, evaluaciones de las debilidades de seguridad, su propia tarjeta de identidad y detalles de inicio de sesión para una red militar. La redacción del cargo decía que sus acciones eran “propensas a perjudicar la seguridad o la defensa de Nueva Zelanda”.

No estaba hablando con un agente extranjero, sino con un oficial de policía encubierto de Nueva Zelanda que recopilaba información de inteligencia sobre presuntos grupos extremistas de derecha, según mostraron documentos proporcionados por el tribunal militar.

El soldado llamó la atención de las fuerzas del orden como parte de una operación que se estableció después de un ataque terrorista en marzo de 2019 contra dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, cuando un supremacista blanco australiano abrió fuego contra feligreses musulmanes, matando a 51 personas.

Tenía su base en el campamento militar de Linton, cerca de la ciudad de Palmerston North.

Los oficiales hablaron con el hombre dos veces sobre su participación en un grupo, según muestran los documentos judiciales, y después de que el gobierno se dio cuenta de que había expresado su deseo de desertar, fue contactado por el oficial encubierto.

Cuando se registró el disco duro del soldado, los investigadores encontraron una copia del video transmitido en vivo por el pistolero de Christchurch, Brenton Tarrant, de su masacre y un documento de manifiesto que publicó en línea antes de los asesinatos. La posesión de cualquiera de los dos sin permiso es un delito penal en Nueva Zelanda y el soldado, que también admitió ese cargo, se une a varios otros condenados en Nueva Zelanda por tener o compartir el material prohibido del terrorista.

En una declaración leída ante el tribunal por su abogado, el hombre dijo que los dos grupos nacionalistas con los que estaba involucrado el hombre eran “nada más que grupos de amigos con puntos de vista similares a los míos”, según Radio Nueva Zelanda.

El abogado, Steve Winter, agregó que su cliente negó apoyar la ideología del tirador de Christchurch, informó RNZ.

El soldado también se declaró culpable de acceder a un sistema informático militar con fines deshonestos. El conjunto modificado de tres cargos reemplazó 17 cargos presentados contra él anteriormente en el procedimiento.

Cada uno de los tres cargos que admitió conlleva una pena máxima de prisión de siete o 10 años en Nueva Zelanda. Se esperaba que su sentencia fuera dictada por un panel militar días después de la condena del lunes.

El hombre debía ser juzgado por un consejo de guerra por los cargos antes de admitir los delitos.

El suyo fue el primer cargo en un tribunal militar de Nueva Zelanda por espionaje o intento de espionaje. La última vez que un caso así llegó a los tribunales civiles fue en 1975, cuando un funcionario público fue absuelto de los cargos que alegaban que había pasado información a agentes rusos.

Un portavoz del ejército de Nueva Zelanda dijo que no harían comentarios hasta que terminaran los procedimientos contra el soldado.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
