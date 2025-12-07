Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Soldados aparecen en televisión y anuncian un aparente golpe militar en Benín

Sería el más reciente de muchos en África Occidental

7 de diciembre de 2025 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - El presidente de Benín, Patrice Talon, asiste a una reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el palacio presidencial de Planalto en Brasilia, Brasil, el 23 de mayo de 2024. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo) (Eraldo Peres)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

COTONÚ, Benín - Un grupo de soldados apareció el domingo en la televisora estatal de Benín anunciando la disolución del gobierno en un aparente golpe de estado, el último de muchos en África Occidental.

RELACIONADAS

El grupo, que se autodenominó el Comité Militar para la Refundación, anunció la destitución del presidente y de todas las instituciones estatales. El teniente coronel Pascal Tigri ha sido nombrado presidente del comité militar, dijeron los soldados.

Tras su independencia de Francia en 1960, la nación de África Occidental registró múltiples golpes, especialmente en las décadas posteriores a su independencia. Desde 1991, el país ha sido políticamente estable tras las dos décadas de gobierno del marxista-leninista Mathieu Kérékou.

“Todo está bien”, dijo Wilfried Houngbedji, el portavoz del Gobierno de Benín, a The Associated Press sin dar más detalles. No hay noticias oficiales sobre el presidente Patrice Talon desde que se escucharon disparos alrededor de la residencia presidencial. La señal de la televisión estatal y la radio pública se cortó después del anuncio militar.

El presidente, Patrice Talon, llevaba en el poder desde 2016 y debía dejar el cargo el próximo abril después de las elecciones presidenciales.

El candidato del partido de Talon, el exministro de Finanzas Romuald Wadagni, era el favorito para ganar las elecciones. El candidato de la oposición, Renaud Agbodjo, fue vetado por la comisión electoral con el argumento de que no tenía suficientes patrocinadores.

En enero, dos personas cercanas a Talon fueron condenadas a 20 años de prisión por un supuesto complot de golpe de Estado para 2024.

El mes pasado, la legislatura del país prorrogó el mandato presidencial de cinco a siete años, manteniendo el límite de dos mandatos.

El golpe se suma a una serie de tomas de poder militares que han sacudido África Occidental. El mes pasado, un golpe militar en Guinea-Bisáu destituyó al ex presidente, Umaro Embalo, después de unas elecciones disputadas en las que tanto él como el candidato de la oposición se declararon ganadores.

--

Adetayo informó desde Lagos, Nigeria.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsÁfricaGolpe de Estado
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: