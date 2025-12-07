Soldados aparecen en televisión y anuncian un aparente golpe militar en Benín

COTONÚ, Benín - Un grupo de soldados apareció el domingo en la televisora estatal de Benín anunciando la disolución del gobierno en un aparente golpe de estado, el último de muchos en África Occidental.

El grupo, que se autodenominó el Comité Militar para la Refundación, anunció la destitución del presidente y de todas las instituciones estatales. El teniente coronel Pascal Tigri ha sido nombrado presidente del comité militar, dijeron los soldados.

Tras su independencia de Francia en 1960, la nación de África Occidental registró múltiples golpes, especialmente en las décadas posteriores a su independencia. Desde 1991, el país ha sido políticamente estable tras las dos décadas de gobierno del marxista-leninista Mathieu Kérékou.

“Todo está bien”, dijo Wilfried Houngbedji, el portavoz del Gobierno de Benín, a The Associated Press sin dar más detalles. No hay noticias oficiales sobre el presidente Patrice Talon desde que se escucharon disparos alrededor de la residencia presidencial. La señal de la televisión estatal y la radio pública se cortó después del anuncio militar.

PUBLICIDAD

El presidente, Patrice Talon, llevaba en el poder desde 2016 y debía dejar el cargo el próximo abril después de las elecciones presidenciales.

El candidato del partido de Talon, el exministro de Finanzas Romuald Wadagni, era el favorito para ganar las elecciones. El candidato de la oposición, Renaud Agbodjo, fue vetado por la comisión electoral con el argumento de que no tenía suficientes patrocinadores.

En enero, dos personas cercanas a Talon fueron condenadas a 20 años de prisión por un supuesto complot de golpe de Estado para 2024.

El mes pasado, la legislatura del país prorrogó el mandato presidencial de cinco a siete años, manteniendo el límite de dos mandatos.

El golpe se suma a una serie de tomas de poder militares que han sacudido África Occidental. El mes pasado, un golpe militar en Guinea-Bisáu destituyó al ex presidente, Umaro Embalo, después de unas elecciones disputadas en las que tanto él como el candidato de la oposición se declararon ganadores.

--

Adetayo informó desde Lagos, Nigeria.

___