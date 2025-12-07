Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

ICE detiene a venezolana embarazada que volvía de comprar su vestido de novia

La joven alertó desde el centro de detención que no sentía al bebé, desatando una desesperada carrera legal para liberarla

7 de diciembre de 2025 - 9:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Isabel Urdaneta Hernández viajaba junto a su prometido, Manuel Alejandro López, de regreso a Dallas desde McAllen cuando un control de la Patrulla Fronteriza detuvo su auto y les cambió la vida. (La Nación Argentina / GDA)
Por La Nación Argentina / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Una venezolana embarazada de cuatro meses fue detenida en Texas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) cuando regresaba de comprar su vestido de novia. El caso de la migrante se convirtió en una nueva muestra del endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Donald Trump. Isabel Urdaneta Hernández viajaba junto a su prometido, Manuel Alejandro López, de regreso a Dallas desde McAllen cuando un control de la Patrulla Fronteriza detuvo su auto y les cambió la vida.

Regresaba de comprar el vestido de boda

Según contó su prima Alejandra Urdaneta a CNN, Isabel y Manuel habían viajado al sur de Texas para comprar el vestido de boda con el que pensaban casarse antes del nacimiento de su primera hija.

De regreso a Dallas, se toparon con un puesto de control migratorio en la zona de McAllen, un tipo de retén interior habitual en el Valle del Río Grande.

La familia aseguró que la pareja entregó sus documentos y, tras la revisión, escuchó la frase que lo cambió todo: “Lo siento, pero están detenidos”.

Primero fueron llevados a una instalación de la Patrulla Fronteriza; luego, Isabel fue transferida a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Valle, mientras Manuel quedó retenido en el primer lugar.

Alejandra Urdaneta subrayó que los dos cuentan con permisos de trabajo y licencias de conducir vigentes y que no tienen antecedentes penales.
Alejandra Urdaneta subrayó que los dos cuentan con permisos de trabajo y licencias de conducir vigentes y que no tienen antecedentes penales. (La Nación Argentina / GDA)

Visas vencidas, asilo pendiente y qué dice la ley

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés), consultada por CNN, aseguró que Isabel y Manuel ingresaron legalmente a Estados Unidos, pero que no respetaron las condiciones de sus visas o el plazo autorizado de estadía.

Ambos son venezolanos, tienen solicitudes de asilo pendientes y años de residencia en el país, donde construyeron un pequeño negocio de repostería y trabajos formales, según la familia.

Alejandra Urdaneta subrayó que los dos cuentan con permisos de trabajo y licencias de conducir vigentes y que no tienen antecedentes penales, más allá de infracciones de tránsito menores. “Ninguno cruzó la frontera de forma irregular; llegaron en avión y han hecho su vida aquí”, relató.

El caso choca con una directiva interna emitida por ICE en 2021, la Directive 11032.4, que instruye a la agencia a no detener, arrestar ni mantener bajo custodia a personas embarazadas, en posparto o en período de lactancia por violaciones administrativas de inmigración.

Las únicas excepciones son en circunstancias puntuales, como amenazas a la seguridad nacional, riesgo inminente para otros u obligaciones legales específicas.

Esa norma también exige evaluaciones médicas y de custodia periódicas para quienes, en casos muy limitados, sí permanezcan detenidas.

Sin embargo, CBP dijo a CNN que no tiene una política formal que limite la custodia de personas embarazadas bajo su control, y defendió que garantiza trato adecuado a quienes pasan por sus instalaciones.

En al menos una ocasión, Isabel le dijo a su prima que estaba asustada porque “no sentía a la bebé”, lo que disparó la alarma entre sus familiares.
En al menos una ocasión, Isabel le dijo a su prima que estaba asustada porque “no sentía a la bebé”, lo que disparó la alarma entre sus familiares. (La Nación Argentina / GDA)

Condiciones de detención y miedo en la familia

Para la familia, el problema no es solo jurídico, sino profundamente humano. Su familia contó en Univisión que Isabel duerme en el piso, no recibe comida adecuada y siente que la tratan “como si fuera una criminal”.

En llamadas recientes, la joven dijo que recibe atención médica, pero que el personal puede ser brusco y teme por el efecto del estrés y las condiciones de encierro afecten su embarazo.

En al menos una ocasión, Isabel le dijo a su prima que estaba asustada porque “no sentía a la bebé”, lo que disparó la alarma entre sus familiares.

Desde Dallas, la familia vive pendiente de cada llamada y asegura que ella “tiene miedo, está desesperada, ve deportaciones todos los días y se preocupa por su estado médico y el de su hija”.

ACERCA DEL AUTOR
La Nación Argentina / GDA
La Nación es un periódico fundado 1870 en Argentina que tiene como misión difundir noticias con veracidad, objetividad y pluralismo. Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios...
