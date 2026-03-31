Sumergida en la protesta: sudafricana hace “snorkel” en un hoyo gigante para denunciar mala gestión municipal

Una mujer de 75 años que se presenta como candidata a la alcaldía de la mayor ciudad de Sudáfrica se sumergió en una gran zanja llena de agua en una carretera de los suburbios para llamar la atención sobre lo que ella describe como años de mala gestión por parte de las autoridades de la ciudad.

Helen Zille, una conocida política sudafricana, llevaba un traje de neopreno, una máscara y un tubo, y un gorro de natación rosa y blanco, mientras recorría a lomos de un perro la piscina de aguas marrones turbias de un lujoso suburbio de Johannesburgo. La piscina lleva allí unos tres años porque, a pesar de los repetidos intentos, no se había reparado correctamente una tubería de agua que había reventado.

Zille publicó un vídeo de sí misma en la zanja que fue recogido y difundido por los canales de noticias de televisión. En él, dice sarcástica: “Y aquí estamos con un snorkel gratuito y maravilloso de sábado por la tarde”.

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“Me pregunto si habrá peces aquí. Déjame echar un vistazo”, añadió antes de sumergir parte de la cabeza bajo el agua.

Johannesburgo está considerada la ciudad más rica de África en términos de riqueza privada, pero lleva años luchando contra el fracaso de las coaliciones de gobierno local y la degradación de los servicios. Se la conoce como la “Ciudad de Oro” por haber sido fundada sobre enormes yacimientos auríferos.

Los habitantes de la ciudad, de unos seis millones de habitantes, se enfrentan a menudo a cortes de agua y electricidad y a infraestructuras averiadas, como tuberías rotas y carreteras dañadas.

Zille, que anteriormente fue líder del segundo partido más grande de Sudáfrica y alcaldesa de la ciudad de Ciudad del Cabo, dijo que se presentará a las elecciones locales para la alcaldía de Johannesburgo.