Talento excepcional: niño de 2 años logra doble récord Guinness con habilidades únicas en billar

Jude Owens completó trucos que nadie había realizado antes a tan temprana edad

28 de enero de 2026 - 10:59 AM

Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Londres - Un niño de dos años de Mánchester ha batido dos récord Guinness de billar al realizar dos trucos que nadie había realizado antes a tan temprana edad.

Jude Owens realizó un primer truco, llamado “pool bank shot”, con dos años y 302 días, y otro llamado “snooker double pot”, con dos años y 261 días, lo que le convierte en la persona de más corta edad en realizar ambos.

Además, es una de las personas más jóvenes en tener dos récord Guinness.

Su padre, Luke, explicó que el niño empezó a jugar al billar a los dos años y que tiene una “habilidad” natural" para ello. El chaval es aficionado del Manchester United y su ídolo es Bruno Fernandes.

“Jude ha conseguido mucho en un periodo tan corto de tiempo. Para mí, que haya conseguido uno, sino dos récords mundiales, es un momento increíble, ¿cómo puedes superar eso", dijo su padre.

Craig Glenday, editor del Guinness World Records, aseguró que estos récords no entienden de edades y que es muy especial ver a alguien tan joven como Jude desplegar estas “habilidad, entusiasmo y determinación”.

“Nos alegra mucho darle la bienvenida a la familia del Guinness World Records”, agregó.

