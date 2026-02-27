Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Talibanes acusan a Pakistán de matar a 19 civiles y herir a 26 durante recientes ataques

Las fuerzas del Gobierno talibán anunciaron que lanzarían una nueva oleada de ataques contra posiciones paquistaníes

27 de febrero de 2026 - 6:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Gobierno talibán acusó al Ejército de Pakistán de matar a 19 civiles y herir a otros 26 durante los últimos combates fronterizos. (Wahidullah Kakar)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Kabul- El gobierno del Talibán acusó al Ejército de Pakistán de matar a 19 civiles y herir a otros 26 durante los últimos combates fronterizos la noche del viernes, en medio de una escalada militar de más de 48 horas entre Kabul e Islamabad.

RELACIONADAS

“El régimen militar de Pakistán ha vuelto a atacar deliberadamente las residencias de civiles en Khost y Paktika, en el sureste de Afganistán, lo que ha provocado el martirio de 19 civiles y herido a otros 26”, declaró este sábado el portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdullah Fitrat, en un comunicado publicado en su cuenta de X.

A través de la misma red social, el portavoz compartió imágenes de niños fallecidos y añadió que “la mayoría de los mártires y heridos son niños y mujeres”.

Horas antes, las fuerzas del gobierno talibán anunciaron que lanzarían una nueva oleada de ataques contra posiciones paquistaníes en la Línea Durand, poco después de que Kabul hubiera ofrecido una resolución negociada a Islamabad.

Esta nueva ofensiva se produce en plena batalla de cifras sobre el balance real de víctimas y los puestos militares destruidos, tras más de 48 horas de escalada militar entre los dos países, que ha derivado en la declaración formal de guerra abierta por parte de Islamabad.

Soldados talibanes afganos miran hacia el lado pakistaní, en Torkham, Afganistán. Soldados talibanes afganos caminan por una calle mientras otros dan instrucciones a los conductores. Soldados talibanes afganos miran a través de la mira de sus armas, en el lado afgano del paso fronterizo de Torkham.
1 / 11 | Frontera bajo fuego: Pakistán en "guerra abierta" con Afganistán tras ataques recientes. Soldados talibanes afganos miran hacia el lado pakistaní, en Torkham, Afganistán. - Wahidullah Kakar

El núcleo de esta ruptura es el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), los talibanes paquistaníes, una facción ideológicamente idéntica a los gobernantes de Kabul que ha disparado la violencia insurgente en suelo paquistaní un 70 % desde que sus aliados retomaron el poder en 2021.

La negativa de los talibanes afganos a enfrentarse a sus hermanos ideológicos paquistaníes ha empujado al mando militar de Islamabad a dar por agotada la vía del diálogo, optando por lanzar misiles directamente contra supuestos santuarios del TTP.

El actual estado de guerra entierra el acuerdo de seguridad firmado en Doha en octubre de 2025, dejando en papel mojado el compromiso internacional de tregua por el cual Kabul se comprometió a neutralizar a los grupos insurgentes que operan desde su territorio a cambio de que Islamabad detuviera sus bombardeos transfronterizos.

Tags
Breaking NewsTalibánAfganistánPakistánHeridos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
