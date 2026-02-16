Opinión
Una bomba mata a dos personas, entre ellos un niño, en Pakistán

Los explosivos fueron colocados en una motocicleta cerca de una comisaría en la localidad de Bannu

16 de febrero de 2026 - 7:48 AM

Un hombre carga a una niña que resultó herida en la explosión de una bomba en el noroeste de Pakistán. (Ammad Khattak)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Peshawar, Pakistán - Unos explosivos colocados en una motocicleta estallaron cerca de la entrada de una comisaría en el noroeste de Pakistán el lunes, lo que mató al menos a dos personas, incluido un niño, e hirió a varias más, informaron la policía y funcionarios de rescate. La explosión también dañó tiendas cercanas.

El ataque ocurrió en Bannu, un distrito de la conflictiva provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán, indicó el funcionario policial local Fida Mohammad.

No ofreció más detalles y solo señaló que los muertos y heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Aunque ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría, era probable que las sospechas recayeran sobre los talibanes paquistaníes, o TTP.

Pakistán ha registrado un repunte de la violencia en los últimos años, y el gobierno con frecuencia culpa al ilegalizado TTP. Se trata de un grupo distinto, pero estrechamente aliado con los talibanes de Afganistán, que recuperaron el control de ese país en 2021. El aumento de los ataques ha tensado las relaciones entre Islamabad y Kabul, ya que Pakistán acusa al TTP de operar libremente dentro de Afganistán, una acusación que tanto el TTP como Kabul niegan.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

