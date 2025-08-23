Terremoto de magnitud 6.0 sacude Guatemala y El Salvador

San Salvador - Un potente terremoto remeció el océano Pacífico frente a las costas de Guatemala y El Salvador en la madrugada del sábado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El sismo, de magnitud 6.0, se registró a las 4:14 de la mañana a una profundidad de 10 kilómetros (seis millas). El epicentro estuvo a 81 kms (50 millas) al suroeste de Acajutla, en El Salvador, y a 107 kms (66 millas) al sur-sureste de Puerto San José, Guatemala.

Acajutla es el principal puerto comercial de El Salvador y también es utilizado por cruceros. Puerto San José es la ciudad más grande en la costa guatemalteca del Pacífico.