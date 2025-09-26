Tormenta tropical azota Filipinas, causando 4 muertes y nuevas evacuaciones

Manila —Otra tormenta tropical azotó las islas Filipinas el viernes, causando al menos cuatro muertes y la evacuación de más de 433,000 personas de aldeas propensas a deslizamientos de tierra e inundaciones, largamente azotadas por tifones.

Bualoi, que se ha debilitado desde que tocó tierra durante la noche, fue la más reciente de una serie de tormentas del Pacífico que amenazan Asia. El tifón Ragasa, uno de los más fuertes que ha golpeado en años, causó al menos 25 muertes en el norte de Filipinas y Taiwán, principalmente por inundaciones, antes de tocar tierra en China y disiparse sobre Vietnam.

Bualoi tocó tierra en la ciudad filipina de San Policarpo, en la provincia de Samar Oriental, el jueves por la noche con vientos sostenidos de 110 kph (68 mph), interrumpiendo el suministro eléctrico en las provincias del centro-este y provocando inundaciones y dos deslizamientos de tierra menores, según informó la agencia de mitigación de desastres del país.

PUBLICIDAD

Más de 433,000 personas fueron evacuadas a refugios de emergencia del gobierno a medida que se acercaba la tormenta, incluso en la provincia de Albay, donde se pidió a los aldeanos en las estribaciones del Mayon, uno de los volcanes más activos del país, que se trasladaran a un lugar seguro debido a posibles flujos de lodo volcánico, dijo a los periodistas Bernardo Rafaelito Alejandro IV de la oficina de defensa civil.

1 / 31 | En imágenes: el poderoso tifón Ragasa azota a las Filipinas mientras otras partes de Asia se preparan para su llegada. Imagen de satélite del tifón Ragasa el martes, 23 de septiembre de 2025. - Captura Tropical Tidbits 1 / 31 En imágenes: el poderoso tifón Ragasa azota a las Filipinas mientras otras partes de Asia se preparan para su llegada Imagen de satélite del tifón Ragasa el martes, 23 de septiembre de 2025. Captura Tropical Tidbits Compartir

Las cuatro muertes se produjeron en la provincia insular central de Masbate. Tres fueron alcanzados por la caída de un árbol, el derrumbe de una pared y la caída de escombros, y un cuarto fue alcanzado por un rayo el jueves por la noche, dijeron las autoridades.

“Necesitamos operaciones de limpieza porque la mayoría de nuestras redes de carreteras no son realmente transitables para que pase la ayuda alimentaria y sanitaria”, dijo el gobernador de Masbate, Ricardo Kho, en una conferencia de prensa. “También necesitamos ayuda para que nuestros puertos se reabran lo antes posible para que podamos recibir ayuda de diferentes provincias”.

Bualoi, llamado localmente Opong, fue el decimoquinto ciclón tropical que azotó Filipinas este año.

La tormenta, de rápido movimiento, que tiene una banda de lluvia y viento de unos 450 kilómetros (280 millas) desde su centro, soplaba hacia el noroeste y podría arrasar las provincias costeras densamente pobladas al sur de la capital, Manila, más tarde el viernes antes de entrar en el Mar de China Meridional. Podría fortalecerse de nuevo hasta convertirse en tifón en su curso hacia Vietnam, dijeron los meteorólogos filipinos.

PUBLICIDAD

La última tormenta golpeó en un momento delicado en Filipinas. Múltiples investigaciones han implicado a varios legisladores, incluidos aliados del presidente Ferdinand Marcos Jr., en un escándalo de corrupción relacionado con proyectos de control de inundaciones e infraestructura relacionada. Las acusaciones de sobornos masivos que han financiado los lujosos estilos de vida de los implicados han provocado la indignación pública y protestas en este país del sudeste asiático propenso a inundaciones y tifones mortales.

Marcos describió la escala de la corrupción y su impacto en los filipinos de a pie como ‘horrible’.

Los funcionarios dicen que la presunta corrupción masiva ha socavado la infraestructura necesaria para mitigar el efecto de las perturbaciones meteorológicas más intensas causadas por el cambio climático.