NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tragedia en el norte de España: tres muertos y cuatro heridos tras el incendio de un edificio

Entre los heridos trasladados a hospitales hay dos menores de 7 y 11 años, confirmaron las autoridades

11 de marzo de 2026 - 8:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio de un edificio de Miranda de Ebro. (David Pérez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Valladolid, España - Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas, dos de ellas menores de 7 y 11 años, en el incendio de un edificio en la localidad de Miranda de Ebro (Burgos, norte de España).

El fuego se declaró a última hora de ayer, martes, informó en su web el servicio autonómico de emergencias 112, que recibió varias llamadas alertando del incendio.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía, bomberos y las emergencias sanitarias, que atendieron en el lugar a siete personas, dos de las cuales murieron y otras cinco fueron trasladadas a un hospital, una de las cuales falleció dada la gravedad de sus heridas.

Los heridos trasladados al centro sanitario fueron tres mujeres de 58, 30 y 23 años, un niño de 11 y una niña de 7 años.

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Miranda, Pablo Gómez, explicó a EFE este miércoles que por el momento desconocen las causas del incendio, que ya investiga la Policía española.

El fuego se produjo en un edificio de poca altura situado en la parte antigua de la localidad, sin que se puedan aventurar las causas de lo sucedido.

En la mañana de este miércoles la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, tiene previsto comparecer en rueda de prensa para dar más información sobre el suceso, informaron a EFE fuentes municipales.

La alcaldesa declaró tres días de luto oficial en la localidad y se convocó un minuto de silencio este mediodía por las víctimas.

