Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Tragedia en Ucrania: hombre mata a cinco personas y toma rehenes

El presunto agresor falleció cuando se resistía al arresto por parte de las autoridades

18 de abril de 2026 - 3:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agentes de la Policía son vistos en el lugar donde un hombre armado mató al menos a seis personas en la vía pública antes de ser abatido por las autoridades. (Dan Bashakov)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un hombre armado que mató al menos a seis personas en las calles de Kiev el sábado, antes de tomar rehenes y atrincherarse en un supermercado cercano, fue abatido por la policía, informaron autoridades ucranianas.

RELACIONADAS

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, señaló en un comunicado en redes sociales que las unidades tácticas especiales de la policía irrumpieron en la tienda luego que fracasaran los intentos de contactar al agresor mediante un negociador. El hombre murió cuando se resistía al arresto, afirmó.

Al hablar con reporteros en el lugar, Klymenko dijo que el agresor mató a cuatro transeúntes cuando se encontraba en la calle, antes de entrar al supermercado y asesinar a una quinta persona.

El alcalde Vitali Klitschko dijo que una sexta víctima, una joven, murió en el hospital a causa de sus heridas.

Al hablar con reporteros en el lugar, Klymenko no especuló sobre los motivos del agresor, pero dijo que los negociadores de la policía hablaron con el hombre durante aproximadamente 40 minutos.

“Tratamos de persuadirlo, sabiendo que probablemente había una persona herida dentro. Incluso ofrecimos llevar torniquetes para detener el sangrado, pero no respondió”, explicó Klymenko. “En consecuencia, se dio la orden de neutralizarlo”.

Klymenko, quien llevaba chaleco antibalas, dijo que el hombre portaba una carabina que estaba registrada legalmente.

“Además, en diciembre del año pasado, 2025, se acercó a las autoridades de licencias para que el arma fuera probada con disparos, ya que el permiso estaba por vencer. Presentó un certificado médico. También había presentado una solicitud para renovar su permiso para el arma. Eso es todo lo que podemos decir por ahora”, agregó Klymenko.

Subrayó que la investigación determinará qué institución médica emitió el certificado.

El tiroteo ocurrió en el distrito Holosiivskyi de Kiev, de acuerdo con el alcalde Vitali Klitschko. Imágenes televisadas de la escena mostraron a la policía cubriéndose en el centro comercial en que se encuentra el supermercado en medio del tiroteo. Los testigos fueron escoltados lejos del lugar.

Tags
Breaking NewsUcraniaAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 18 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: