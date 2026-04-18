Tragedia en Ucrania: hombre mata a cinco personas y toma rehenes

Un hombre armado que mató al menos a seis personas en las calles de Kiev el sábado, antes de tomar rehenes y atrincherarse en un supermercado cercano, fue abatido por la policía, informaron autoridades ucranianas.

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, señaló en un comunicado en redes sociales que las unidades tácticas especiales de la policía irrumpieron en la tienda luego que fracasaran los intentos de contactar al agresor mediante un negociador. El hombre murió cuando se resistía al arresto, afirmó.

Al hablar con reporteros en el lugar, Klymenko dijo que el agresor mató a cuatro transeúntes cuando se encontraba en la calle, antes de entrar al supermercado y asesinar a una quinta persona.

El alcalde Vitali Klitschko dijo que una sexta víctima, una joven, murió en el hospital a causa de sus heridas.

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Al hablar con reporteros en el lugar, Klymenko no especuló sobre los motivos del agresor, pero dijo que los negociadores de la policía hablaron con el hombre durante aproximadamente 40 minutos.

“Tratamos de persuadirlo, sabiendo que probablemente había una persona herida dentro. Incluso ofrecimos llevar torniquetes para detener el sangrado, pero no respondió”, explicó Klymenko. “En consecuencia, se dio la orden de neutralizarlo”.

Klymenko, quien llevaba chaleco antibalas, dijo que el hombre portaba una carabina que estaba registrada legalmente.

“Además, en diciembre del año pasado, 2025, se acercó a las autoridades de licencias para que el arma fuera probada con disparos, ya que el permiso estaba por vencer. Presentó un certificado médico. También había presentado una solicitud para renovar su permiso para el arma. Eso es todo lo que podemos decir por ahora”, agregó Klymenko.

Subrayó que la investigación determinará qué institución médica emitió el certificado.