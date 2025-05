Tribu indígena del Amazonas demanda a The New York Times por difamación

Los Angeles— Una tribu indígena de la Amazonía brasileña ha demandado a The New York Times , alegando que la cobertura del periódico sobre la primera exposición de la tribu a internet llevó a que sus miembros fueran ampliamente retratados como adictos a la tecnología y a la pornografía.

En una declaración a The Associated Press, un portavoz del Times dijo: “Cualquier lectura justa de esta pieza muestra una exploración sensible y matizada de los beneficios y las complicaciones de las nuevas tecnologías en una aldea indígena remota con una historia orgullosa y una cultura preservada. Tenemos la intención de defendernos enérgicamente contra la demanda”.

“El pueblo Marubo no es adicto a la pornografía”, escribió Nicas en la segunda historia. “No hubo indicios de esto en el bosque, y no hubo sugerencias de esto en el artículo de The New York Times.”