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Tribunal colombiano investiga alegaciones de agresión sexual contra senador

Josué Alirio Barrera, del partido de derecha Centro Democrático, es investigado por el delito de “acto sexual violento”

10 de abril de 2026 - 5:14 PM

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La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció este viernes que investiga penalmente al senador Josué Alirio Barrera, del partido de derecha Centro Democrático, por el presunto delito de acto sexual violento, por hechos que al parecer ocurrieron cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Casanare (2016-2019). (Suministrada Senado de Colombia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bogotá- La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció este viernes que investiga penalmente al senador Josué Alirio Barrera, del partido de derecha Centro Democrático, por el presunto delito de acto sexual violento, por hechos que al parecer ocurrieron cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Casanare (2016-2019).

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“La denunciante señaló que buscó al entonces mandatario departamental para conseguir su apoyo para un evento de juventudes cristianas y fue recibida en su despacho, donde se habría registrado la agresión”, detalló el alto tribunal, juez natural de congresistas y otros altos funcionarios con fuero en Colombia.

En 2022 Barrera fue elegido senador por el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, y fue reelegido en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo para el periodo que se extiende hasta 2030.

Barrera es empresario y ganadero, y antes de llegar al Congreso fue gobernador de Casanare, uno de los departamentos que conforman la Orinoquía colombiana.

El presidente Gustavo Petro, a quien Barrera ha hecho oposición desde el Congreso, reaccionó a la decisión de la Corte cuestionando: “¿Por qué existe gente a la que le gusta votar por sus verdugos?”.

“Un senador del Centro Democrático, presunto violador sexual, bajo de cultura, ocupador ilegítimo de tierras baldías y opositor a este Gobierno. ¿Cuántas reformas en favor del pueblo ayudó a tumbar el senador Alirio Barrera?”, escribió Petro en su cuenta de X.

Hasta el momento, Barrera no se ha pronunciado públicamente sobre la investigación, que se conoce en un contexto de persistentes denuncias por violencia sexual en Colombia, donde entre enero y septiembre de 2025 se registraron 24,853 delitos sexuales, es decir, un caso cada 16 minutos, según datos oficiales.

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Breaking NewsColombiaSenadoAgresión sexualTribunales
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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