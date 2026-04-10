Tribunal colombiano investiga alegaciones de agresión sexual contra senador

Bogotá- La Corte Suprema de Justicia de Colombia anunció este viernes que investiga penalmente al senador Josué Alirio Barrera, del partido de derecha Centro Democrático, por el presunto delito de acto sexual violento, por hechos que al parecer ocurrieron cuando se desempeñaba como gobernador del departamento de Casanare (2016-2019).

“La denunciante señaló que buscó al entonces mandatario departamental para conseguir su apoyo para un evento de juventudes cristianas y fue recibida en su despacho, donde se habría registrado la agresión”, detalló el alto tribunal, juez natural de congresistas y otros altos funcionarios con fuero en Colombia.

En 2022 Barrera fue elegido senador por el Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, y fue reelegido en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo para el periodo que se extiende hasta 2030.

Barrera es empresario y ganadero, y antes de llegar al Congreso fue gobernador de Casanare, uno de los departamentos que conforman la Orinoquía colombiana.

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El presidente Gustavo Petro, a quien Barrera ha hecho oposición desde el Congreso, reaccionó a la decisión de la Corte cuestionando: “¿Por qué existe gente a la que le gusta votar por sus verdugos?”.

“Un senador del Centro Democrático, presunto violador sexual, bajo de cultura, ocupador ilegítimo de tierras baldías y opositor a este Gobierno. ¿Cuántas reformas en favor del pueblo ayudó a tumbar el senador Alirio Barrera?”, escribió Petro en su cuenta de X.